Jmenování Pešána jako pohlavek. Říha zvažoval konec u reprezentace, ten už ale není na pořadu dne

„Vůbec jsem o tom nevěděl, bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Dost mě to mrzí. Jejich rozhodnutí se mi nelíbí, každému to řeknu, ale co bude a nebude, jak to bude pokračovat, to si musíme nejprve vyříkat," uvedl Říha v rozhovoru pro Lidové noviny.

Říha minulý čtvrtek na výkonném výboru podal zprávu z mistrovství světa, na němž se svým týmem skončil čtvrtý. Na odpolední tiskové konferenci pak prezident Českého hokeje Tomáš Král oznámil, že po vypršení dvouleté Říhovy smlouvy (příští rok v létě), převezme reprezentaci Pešán. Oznámení nového trenéra s takovým předstihem je podle svazového šéfa třeba ve Švédsku nebo Finsku běžné.

Na výkonném výboru minulý čtvrtek se ustanovil nový realizační tým nároďáku pro příští sezonu, podle Říhy o jmenování Pešána jeho nástupcem nepadlo ani slovo. „A najednou přišly zprávy, že se dělá tiskovka, kde Filip Pešán říká, jak bude pracovat s hráči, novináři se ptají hráčů, jak se jim to líbí, a tak dále," řekl.

Vyjádření Českého hokeje „Trenér Miloš Říha má dvouletou smlouvu, která pokračuje a podle vzájemné dohody byla uzavřena s platností do června příštího roku. Výkony, které reprezentace pod jeho vedením předváděla na mistrovství světa, zhodnotil výkonný výbor Českého hokeje kladně a na uvedeném základě schválil i trenérův návrh na složení realizačního týmu pro nadcházející sezonu včetně jeho rozšíření o Miloše Říhu mladšího. Případné prodloužení kontraktu nicméně předmětem jednání výkonného výboru nebylo. „Pokud jde o Filipa Pešána,“ uvedl v této souvislosti prezident Českého hokeje Tomáš Král. "Již dříve byl jmenován šéftrenérem Českého hokeje a počítáme s tím, že s největší pravděpodobností se stane i nástupcem Miloše Říhy u národního mužstva. Naši představu jsme zveřejnili s předstihem, protože jde o koncepční, předem plánovaný krok, na rozdíl od minulosti pro něj máme vytvořeny podmínky a souvisí s ním i jmenování Filipa Pešána generálním manažerem juniorské reprezentace.“ Na základě informací, které se objevily ve sdělovacích prostředcích, se ve čtvrtek vedení Českého hokeje spojilo s reprezentačním trenérem Milošem Říhou. "Mohu prohlásit, že případné předčasné ukončení kontraktu není a nebylo z pohledu žádné ze smluvních stran na pořadu dne. Počítáme s tím, že Miloš Říha naváže na úspěšnou práci z předchozí sezony," uvedl mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„To je docela kruté pro trenéra, který tam ten rok bude. Ať to budu já, nebo někdo jiný. Je to strašné, nedokážu si představit, jak teď budeme pracovat," uvědomuje si Říha, že s Pešánem coby šéftrenérem svazu logicky bude muset být v pravidelném kontaktu.

Český trenér Miloš Říha na střídačce národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Akorát mi teď připadá, že jsem jim zbyl. Tahle situace mi přijde dost těžká, když už jsme ten rok všichni zvládli. Kdyžtak to měli udělat hned. Já mám smlouvu ještě na rok, ale to nic neřeší, mohli se případně se mnou domluvit. Tohle mi ale přijde opravdu divné. Bylo mi řečeno, že se to tak dělá například ve Švédsku, ale podle mě se to děje třeba tak kolem Vánoc, kdy už vědí, že jeden trenér odstupuje a druhý po něm nastupuje," nechápe Říha načasování oznámení svého nástupce u reprezentace.

Setkání s Pešánem, na kterém by si mohli vše vyříkat, v brzké době nehodlá iniciovat. „Proč? Na základě čeho bych to dělal? My se spolu normálně bavíme, řešíme spolu český hokej... Nevím, jestli bude po mně něco chtít," prohlásil Říha, jenž Pešánovi před letošním MS nabízel roli skauta týmů hrajících skupinu v Košících, tedy potenciálních soupeřů pro čtvrtfinále. „On to odmítl s tím, že si chce odpočinout, což jsem jednoznačně chápal. Od té doby jsme spolu nemluvili. Bavili jsme se akorát na té schůzi (minulý čtvrtek), ze které on potom odešel na tiskovku," prohlásil.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král (vlevo) a šéftrenér Filip Pešán

Michal Krumphanzl, ČTK

Říha zvažoval, jestli od reprezentace neodejít ještě před vypršením dvouletého kontraktu. „Může se to stát. Proč by nemohlo? Přijde mi to opravdu divné. Volal jsem si o tom s panem Králem (prezident svazu) a panem Urbanem (generální sekretář svazu), kteří mi to vysvětlovali svým způsobem," připouští Říha, který dnes odlétá na dovolenou k moři, že stát se může všechno.

„Zatím jsem nad tím tolik nepřemýšlel, ale už bych asi měl, protože se blíží první přípravný kemp. Taky bych si o tom měl promluvit se svými asistenty, protože i oni k tomu mají co říct. Musíme to vyřešit co nejdřív," nastiňuje Říha, že má v plánu setkat se se svými asistenty Robertem Reichlem, Karlem Mlejnkem a svým synem Milošem, který se u národního týmu pohyboval už v uplynulé sezoně a v té následující už bude oficiálním asistentem trenéra.

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd (vlevo), předseda hokejového svazu Tomáš Král a trenér národního týmu Miloš Říha.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nedovedu si představit, že já budu trénovat hráče a zvát je na mistrovství světa, zatímco mi s nimi bude mluvit někdo jiný a připravovat si je na další rok. Tuhle myšlenku nechápu," připomíná Říha současnou Pešánovu funkci šéftrenéra svazu.

Odpoledne ale hokejový svaz zaslal novinářům stanovisko, že na předčasném ukončení smlouvy nemá ani jedna ze stran žádný zájem.