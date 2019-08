Táta o pozvánce zarytě mlčel, říká Reichel a chce předvést, že ji nedostal protekcí

Dozvěděl jste se o své nominaci až oficiální cestou nebo táta předem něco naznačil?

Táta doma zarytě mlčel. Teprve když přišla pozvánka, tak jsem mu o ní říkal a on tak nějak kývnul, jako že ví. Jeli jsme v neděli do Jihlavy sice společně v autě, ale ani žádné rodičovské či trenérské rady nedával. Tohle nechává na mně, navíc hlavním koučem je přece pan Říha.

Přesto se nejen při kempu adeptů reprezentace nevyhnete srovnávání s otcem...

Učím se nepřipouštět si tlak ze jména na zádech, navíc tady se bude hrát jen modelové utkání bez oficiálního puncu. Rozhodně ale chci hrát hokej, jaký umím a i v tréninku ukázat, co ve mně je. Zatím jsem měl v létě přípravu s individuálním trenérem v Teplicích a na led chodil nejprve v Sokolově a teď už i s litvínovským áčkem. Pro mě jedině dobře, že před odletem za oceán budu dvoufázově na ledě, dostanu se do tempa a procvičím herní situace.

Co vám dala uplynulá sezona na farmě Winnipegu, kde jste o rok prodloužil kontrakt?

Šel jsem za oceán, abych se prosadil do kádru Jets, ale to je běh na dlouho trať. Zůstávám trpělivý a cítím, že nabírám zkušenosti, jen ještě potřebuju vyzrát k tomu dospělému hokeji.

Odehrál jste v AHL 55 utkání, ale jen s bilancí 2+8 v kanadském bodování.

Přitom bych řekl, že mi hokej na užším kluzišti sedí. Dostával jsem se do šancí, jenže jsem bohužel vyhrál klubovou soutěž v počtu trefených tyček během zápasů. Po sezoně přišlo pár doporučení, jak zlepšil střelbu, abych víc trefoval bránu, nebo co dělat jinak na buly. To jsou maličkosti, které by mi v druhém roce angažmá v Manitobě měli pomoct.

Trenér Miloš Říha (vlevo) a asistent Robert Reichel během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace

Vlastimil Vacek, Právo

Jak se vám tam žije?

Nejhorší byly asi mrazy, až přes mínus čtyřicet stupňů. V nich omrzají prsty, jen když čistíte auto. Zima ale není tak vlhká jako známe od nás, člověk si zvykne. Mínus deset je pak na lehčí mikinu, to ani procházka neuškodí. Měl jsem i štěstí, že Slovák Marko Daňo se o mě a Michaela Špačka staral doslova jako táta, vzal nás i společně do kina.

Věříte, že v novém ročníku NHL už přijde pozvánka od Jets?

Důležité bude ukázat se dobře na kempu. Předvést jim, jak jsem připravený do sezony. Věřím, že i na farmě bych dostal víc prostoru, ale nic nemám slíbeného, musím si všechno odmakat.