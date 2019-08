Ovečkinovy one timery? Celý den jsem pak nemohl kousat, směje se Vaněček

Trpělivost. Klíčové slovo, které si Vítek Vaněček v těžkých chvílích pro sebe neustále opakuje. Na farmě Washingtonu v Hershey totiž třiadvacetiletý brankář načne už pátý rok, jenže do vysněné NHL zatím neprorazil.

S Capitals jste přesto nedávno podepsal nový tříletý kontrakt. Dál tedy věříte v úspěšný boj o první tým?

Trpělivý pořád jsem. Občas je to samozřejmě těžké, protože jste tam sám a jsou chvíle, kdy máte v hlavě výpadek. Ale byl jsem draftovaný a prostě si říkám, že tahle šance přijde jenom jednou v životě. Chci v zámoří vydržet co nejdýl a dostat se do NHL. První rok jsem nevěděl, do čeho jdu. Teď už vím, že prostě musíte čekat, dokud se nedostanete na nějakou úroveň a pak vás teprve začnou nahoře zkoušet.

Co vám chybí k tomu, abyste se probil do prvního týmu Washingtonu?

Je to i o štěstí. Když se některý z gólmanů zraní, vezmou vás nahoru, což ale nechci vůbec přivolávat. Furt po mně chtějí, abych se vyvíjel a zvykal si. NHL je jiná liga, jsou tam lepší hráči a všechno je přesnější. Chtějí mě na to připravit. Po zápasech mi spíš vytýkají chyby, probíráme góly, které dostanu a tak...Teď je to ale pro mě těžší, protože před rokem přišel z Magnitogorsku ještě Ilja Samsonov a na farmě tedy bojujeme mezi sebou.

Brankář Vítek Vaněček během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace

Vlastimil Vacek, Právo

Jak s ruským parťákem vycházíte?

Výborně! Zval mě i na svatbu, na kterou jsem bohužel nemohl přijet. Ilja ještě moc neumí anglicky, takže jsem se mu snažil v Americe pomáhat. Spolu mluvíme česko-rusky. I nadáváme, pár špatných slov v ruštině už znám. (smích)

Se Samsonovem máte dobré vztahy, v brance jste přitom velcí konkurenti.

Ale nepřijde mi, že je to znát. Vzájemně si pomáháme. Když jdeme do brány, chceme vždycky vyhrát. Ani jednou se nestalo, že bychom se pohádali.

Jaký je život v americkém Hershey?

Je to tam těžké. Hershey je malé město, kde jsou asi jenom tři restaurace. Chodit tam sám mě ale nebaví. Maximálně si jídlo objednám, dojedu pro něj a najím se doma. Nachází se tam továrna na čokoládu, kterou ale já moc nemusím. Ani na procházky tolik nechodím, není tam moc kam jít.

Program máte nabitý. Dokážete během sezony vyhnat z hlavy myšlenky na hokej?

Moc ne. Hraje se v pátek, sobotu, neděli a někdy ve středu. Je to furt dokola. Trénink trvá tři čtvrtě hodiny a po něm máte stále v hlavě zápasy.

V NHL se k nim přepravujete letecky, v AHL hlavně autobusem. Připomíná vám cestování dorostenecká léta v Česku?

Jo, to bych byl rád, kdybych si vzpomněl na dorostenecká léta, ale tady v zámoří jsou k venkovním zápasům větší vzdálenosti. Ale dá se to přežít. V AHL je nejhorší, že autobusem někam jedete ve čtvrtek ráno a přijedete na místo někdy odpoledne. Máte tam trénink a v pátek po zápase jedete zase někam třeba čtyři hodiny...

Jste v kontaktu s trenéry Capitals?

Jezdil se na nás dívat kouč gólmanů Scott Murray. A když jsem byl v minulosti ještě v ECHL, tak jezdil Mitch Korn, který byl tenkrát ještě v organizaci Capitals. On je nejlepší trenér gólmanů na světě. Na ledě je vážný, ale mimo led je s ním sranda.

Brankáři zleva Daniel Vladař z Providence a Vítek Vaněček z Hershey.

Luboš Pavlíček, ČTK

Často mluvíte s útočníkem Jakubem Vránou, který se prosadil ve Washingtonu?

Píšeme si a teď jsme spolu pod kondičním trenérem Alešem Pařezem tři týdny trénovali. Ptal jsem se ho, kdy se vrací do Ameriky, že bychom letěli spolu. Ale v sezoně v kontaktu moc nejsme.

V play off vás Capitals povolali a plnil jste roli trojky za Holtbym a Copleym. Byl zážitek už jen to, že jste při tréninku oblékl dres Washingtonu pro náhradníky?

Ono je super, že se s těmi kluky vůbec vidíte a můžete s nimi být. Největší zážitek pro mě byl, když se Ovečkin porval. (smích)

Jaký dojem na vás hvězdný Rus udělal?

Je to legenda a dojem na mě dělá vždycky. Já si pamatuju, jak mi jednou řekl, ať jdu do brány, že si půjde zkoušet svoje one-timery (střelba z první). Tak říkám jo, super. Stoupnul jsem si tam, poslal mi tam tři puky, čtvrtý na hlavu a celý den jsem pak nemohl kousat. Čelist byla úplně hotová. (smích)

V brance Capitals vládne jako jednička 29letý Braden Holtby, který patří mezi klubové legendy. Je to pro vás při boji o NHL o to těžší?

NHL je nejlepší liga na světě a vždycky v ní bude konkurence. Všude musím bojovat. Teď bojuju se Samsonovem a nekoukám se, kdo je zrovna nahoře. Teď jde to, abych byl lepší než Samsonov. Až budu nahoře, tak se můžu soustředit na to, abych přechytal týmovou jedničku.

Jak vůbec trenéři v Hershey mezi vás a Samsonova dělí zápasy?

Zkraje nám řekli, že kdo bude lepší, bude chytat. Nebylo to ale nakonec tak, jak se to řeklo. V základní části i play off jsme se střídali po zápasech.

Trénink během přípravného kempu adeptů české hokejové reprezentace

Luboš Pavlíček, ČTK

Což ale není pro brankáře šťastné, když ví, že v příštím utkání stejně nenastoupí.

Ano, nemáte takovou motivaci do dalšího zápasu. Jenže já do nich jdu vždycky s tím, abych zachytal, vyhráli jsme a ukázal trenérům, že jsem lepší než Samsonov.

Který moment z minulé sezony vám nejvíc utkvěl v paměti?

Ona byla celá pozitivní, na rozdíl od předešlé, kdy jsem věděl, že je všechno v pytli. Nedařilo se celému mužstvu. V loňské sezoně jsem jel navíc na All Star Game. To bylo takové problesknutí, že mě to tam zase baví.

Přijel jste do Jihlavy na reprezentační kemp. Hodně vás potěšila pozvánka?

Jsem moc rád. V AHL jste takoví schovaní. Většinou se o vás ví, až když jste v NHL. Kemp mi navíc pomůže v přípravě, můžu být s klukama na ledě. Všichni jsou tady dobří, připraví vás to na sezonu a reprezentační trenéři mě uvidí na vlastní oči. Klub mi potíže s uvolněním nedělal. Zeptal jsem se jich a mejlem mi posílali, že souhlasí.