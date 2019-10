HOKEJ ONLINE: Kladno si vyšláplo na Bílé Tygry, je srovnáno

25.8.

Výsledky turnaje čtyř zemí hokejistů do 20 let v Permu Turnaj čtyř zemí hokejistů do 20 let v Permu (Rusko): ČR - Švédsko 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Branky: 30. Haš, 36. Teplý, 39. Čajka, 58. Přikryl - 28. Edström. Finsko - Rusko 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). Konečné pořadí turnaje po 3 zápasech: 1. Rusko 6 b., 2. ČR 6, 3. Finsko 5, 4. Švédsko 1.