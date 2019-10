Medaile pro juniory odhaleny. I kdyby vypadaly sebehůř, jednu bych si moc přál, vyznal se kouč Varaďa

Necelé tři měsíce před zahájením světového šampionátu v hokeji do 20 let, které se na přelomu roku uskuteční v Ostravě a v Třinci, byly poprvé odhaleny medaile pro nejlepší týmy. Vznikly z oceli vyrobené v Třineckých železárnách a jejich autorem je architekt a designér Oldřich Sládek.

Výraznými nýty mají připomínat ocelovou historii obou měst. „Bude se hrát v Ostravě a v Třinci a to jsou pro mě ocelová města. Medaile proto nemají klasickou konstrukci, ale kombinují architektonické principy ocelových měst s moderními materiály. Každá medaile se skládá ze sedmi vrstev. Šest vrstev je z ocelového plechu, každý je laserem prořezán do jiného tvaru a mezi ně je vložena stuha z gumotextilie. Vše spojují mosazné nýty, stejně jako byly nýtovány původní tovární stavby," popisuje odměnu pro nejúspěšnější účastníky šampionátu Sládek.

Medaile si do třinecké Werk Arény, kde bude mít domov skupina A světového šampionátu, přišel prohlédnout i kouč české juniorské reprezentace a zároveň Ocelářů Třinec Václav Varaďa. „Moc se mi líbí, ale i kdyby vypadaly sebehůř, tak bych byl hodně rád za jednu z nich. Vypadají skvěle, ale cesta k nim je daleká," řekl Varaďa, jenž cestu světovým šampionátem, který se do Česka vrací po dvanácti letech, zahájí s českým výběrem v Ostravě ve čtvrtek 26. prosince proti obhájcům bronzových medailí, hokejistům Ruska.

Medaile pro hokejové MS juniorů v hokeji.

Karel Švec/Český hokej

Zlato na začátku letošního roku v kanadském Vancouveru získali Finové, kteří ve finále porazili USA 3:2. Češi na medaili čekají od roku 2005, kdy v americkém Grand Forks parta vedená Aloisem Hadamczikem a Mojmírem Trličíkem porazila v prodloužení rovněž Američany 3:2.

Poslední medaili trefil Petr Vrána

Vítězný gól tehdy vstřelil v 63. minutě souboje o bronz současný hráč Třince Petr Vrána. „Už je to dávno, ale měli jsme tehdy silný tým. Hodně kluků tehdy tímto úspěchem odstartovalo skvělou kariéru, byli tam David Krejčí, Michael Frolík, Láďa Šmíd, Červus (Roman Červenka) a další," vzpomínal Vrána.

„Byla to trochu jiná doba v tom, že jsme věděli, že Finy, Švédy a Švýcary porazíme, věřili jsme si. A pokud jsme chtěli udělat úspěch, museli jsme porazit Rusy, USA nebo Kanadu. Američany jsme porazili v základní skupině a dalo nám to energii, abychom je v zápase o bronz zdolali znovu," vzpomínal Vrána.

Na brněnského brankáře Karla Vejmelku pálí Petr Vrána. V roce 2005 získal současný třinecký útočník na juniorském MS bronz.

Václav Šálek, ČTK

Svou medaili 34letý útočník už dlouho neviděl. „Za tu dobu jsme se stěhovali už tolikrát, že vůbec nevím, kde je. O tyhle věci se stará manželka, ta to všechno hlídá a dává do krabic. Já už ani nevím, jak vypadá. Vím, že byla bronzová," smál se Vrána při pohledu na medaile pro nadcházející šampionát.

„Vypadají moc pěkně. Na jednu stranu moderně, ale zároveň tvrdě. Jsou zajímavé a přeju našim klukům, aby jim to vyšlo. Získat doma medaili by bylo neuvěřitelné, musel by to být pro ně skvělý zážitek," popřál svým následovníkům štěstí Vrána.