Říha: Myslím, že na mně už tak moc nezáleží. To Pešán musí přijít s tím, že chce spolupracovat

Opravdu si neříkáte, že získat medaili na nadcházejícím šampionátu by bylo krásné i pro vás osobně?

Pro mě není zklamání, že u reprezentace končím. Všichni svou práci děláme pro český hokej, není to moje osobní záležitost. Spousta věcí se nám povedla, chtělo by to ale teď na mistrovství světa povýšit o tu placku.

Cítíte, že český hokej už ji opravdu potřebuje?

Po Naganu jsme trošku zaspali. Mysleli jsme si, že nás to bude sto let někam posouvat. To ale není pravda. Musíme vrátit český hokej a jeho hrdost zpátky. Nebude to ale jednoduché. I Jarda Jágr říkal, že dětí, které se dávají na hokej, je čím dál míň. Vznikají nové sporty a mládež je vychovávána tak, že nechce pracovat.

Není to ale chyba nás dospělých?

Vychází to z celé společnosti. V šesti letech začínáme dětem říkat, že budou hráči NHL. Měli bychom začít sociální sférou - naučit se zdravit, být pokorní a družní mezi sebou, důvěřovat si, naučit se pracovat. Jde o to odmala vědět, že já nejsem hokejista, ale v první řadě sportovec. Potom že máš mít vzdělání a školu, že se dostaneš do nějaké skupiny a teprve potom jsi hokejista. My to ale máme nastavené nějak opačně a pracovitost, která nás dřív zdobila, se vytrácí. Takový mám pocit.

Ve funkci hlavního kouče by vás měl za rok vystřídat Filip Pešán, který zároveň působí jako šéftrenér Českého hokeje. Jak nyní probíhá spolupráce mezi vámi dvěma?

Samozřejmě spolu komunikujeme, on teď ale má dost svých starostí s domácím šampionátem dvacetiletých (Pešán je rovněž generálním manažerem hokejové dvacítky - pozn. aut.). Chtěl jsem do své nominace na Karjalu vtáhnout i některé vyloženě mladé hráče a vyzkoušet je na seniorské úrovni, nakonec jsme se ale s Filipem domluvili, že je povolávat nebudu a dostane zelenou mistrovství světa dvacetiletých v Třinci a Ostravě.

A vaše další představy o spolupráci s Pešánem?

Myslím, že na mně už tak moc nezáleží. To Filip coby šéftrenér Českého hokeje musí dát nějaký požadavek nebo musí přijít s tím, že chce spolupracovat.

Minulou sezonu jste i přes čtvrté místo na MS fanoušky potěšili dobrou hrou. Teď ale musíte budovat zase nový tým. Jaké to je, začínat zase z bodu nula?

Už mi to chybělo, je to takový náboj. Je pravda, že zase začínáme od nuly, protože přišli noví hráči a máme nový systém. Po zkušenostech z minulé sezony už ale víme, co můžeme čekat. Loni jsme si mysleli, že už během sezony má být v kádru základ mužstva pro MS, ukázalo se ale, že spousta kluků byla dost psychicky opotřebovaných nebo zraněných. Musím navázat na Pepíka Jandače, který u reprezentace praktikoval širší kádr a dával šanci i mladým z extraligy, aby se seznámili s mezinárodním hokejem. Aby pocítili, že na sobě musejí víc pracovat.

Proč jste se rozhodl vzít na listopadovou Karjalu jeden tým a na prosincový Channel One Cup sestavíte zcela jiný?

Minulá sezona nám ukázala, že se během ní hraje spoustu zápasů a kluci byli i kvůli příletům z KHL sami o sobě dost unavení. Po komunikaci se samotnými hráči jsme se rozhodli, že to rozdělíme na dvě mužstva. V každém z nich budou zastoupeni hráči všech věkových kategorií, nebudou chybět osobnosti ani mladí hráči z extraligy. Rozhodně to není tak, že jsme na Karjalu vybrali slabší mužstvo. Naopak! Vybrali jsme to nejlepší, co v celé Evropě máme.

Když jste na Karjalu nominoval před rokem, moc pozitivní jste ohledně mladých hráčů z české extraligy nebyl. Jaký je váš názor na ně teď?

Loni jsem byl kritický, protože extraliga se rozbíhala pomalu. Teď se rozjela rychle i agresivně, i když někdy mi přišla malá zodpovědnost. Když mužstvo vede po první třetině 6:2 a nakonec prohraje 7:8 v prodloužení? (Naráží na Spartu a její zápas 2. kola v Liberci - pozn. aut.). To je nezodpovědnost a volnost.

Opět máte v plánu hráčům během tréninků pořádně naložit?

Pravidla si chceme určitě držet. A jestli dostanou záhul? Záleží na tom, jak přijedou připravení ze svých klubů. Když se budou cítit dobře, zaměříme se spíš na nácvik taktických variant a hokejových věcí, než na kondici.

Na Karjale se nepředstaví lídr bodování i nejlepší střelec probíhajícího extraligového ročníku Milan Gulaš z Plzně, který by měl absolvovat až prosincový turnaj. Musel jste ho přemlouvat, tak jako před letošním MS, aby v národním týmu pokračoval?

Tentokrát už ne. Po mistrovství světa, na němž viděl, jak se k němu chováme my trenéři i celý tým, to tak složité nebylo. Taková perlička: Milan nám řekl, že na první turnaj s nároďákem ještě nepojede, že ještě není v té nejlepší formě (směje se). Domluvili jsme se, že odehraje v prosinci v Plzni zápas Channel One Cupu proti Finům. Necháváme to na něm, nechceme hráče nutit, protože toho mají opravdu dost.