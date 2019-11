Legendární Jágr slaví kulaté jubileum

Reprezentace? Leda jen jako nehrající kapitán, smázl legendární útočník Jaromír Jágr před pár dny s úsměvem dotaz na jeho případný návrat do národního týmu. Teď si ale může připomenout kulaté jubileum. V sobotu 2. listopadu to bude třicet let od chvíle, co si oblékl reprezentační dres. Kariéru, která vyvrcholila zlatem na olympiádě v Naganu 1998, zahájil v národním týmu v přátelském utkání se Sovětským svazem a hned na něj pršela chvála.