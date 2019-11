Velký bílý muž je atrakcí. Jak žije dvoumetrový český hokejista v Číně?

Deset let strávil v Americe, v NHL odehrál stovky zápasů. Od této sezony ale obránce Andrej Šustr bojuje v KHL za čínský klub Kunlun Red Star. Jiná země, tradice, lidé, s tím vším se musí sžívat dvoumetrový Čech, který byl povolán do reprezentace na turnaj Karjala. „Zajímavá zkušenost dostat se do takové země a takového prostředí. Zatím si nemůžu na nic stěžovat, tým je plný Kanaďanů a Američanů. Život v Pekingu je zatím dobrý,“ je spokojený nejvyšší muž současného národního mužstva.