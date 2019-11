Říha počítá omluvenky, převážně ze Sparty. Debutu v reprezentaci se může dočkat kvartet hráčů

Že by si sparťané, kteří zažívají báječný vstup do extraligového ročníku a vévodí tabulce, chtěli během reprezentační přestávky hlavně odpočinout a načerpat čerstvé síly pro pokračování domácí soutěže? Trenér nároďáku Říha to tak nevnímá.

„Nechci spekulovat, že by to bylo tím, že je Sparta na prvním místě a její hráči se během reprezentační pauzy nechtějí unavit. Tak to v žádném případě nevnímám," přesvědčoval Říha na pondělním srazu reprezentace.

Útočník Sparty Jiří Smejkal byl dodatečně povolán k národnímu týmu, v němž se dočká debutu.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho slova potvrzuje i fakt, že další z hráčů Sparty, útočník Jiří Smejkal, který byl po sérii omluvenek povolán, národní tým neodmítl a připojí se k němu v úterý. Ve výběru tak doplní klubového spoluhráče Michala Řepíka.

„Tomášek mi už před čtrnácti dny hlásil, že do reprezentační pauzy extraligu dohraje, teď ale týden vůbec nebude chodit na led. Má obrovské problémy s patou, vůbec nemůže být v brusli," poodhalil Říha stav útočníka, jenž v neděli patnáct vteřin před koncem základní hrací doby dokonal obrat Sparty proti brněnské Kometě.

Kromě Košťálka s Tomáškem si Říha musel škrtnout i třineckého zadáka Vladimíra Rotha, jenž kvůli zranění nenastoupil už k sobotnímu utkání proti Litvínovu. Místo něho tak Říha ukázal na královehradeckého Petra Zámorského, jenž pod šedesátiletým trenérem startoval už na letošním MS v Bratislavě.

Obránce Petr Zámorský.

Vlastimil Vacek, Právo

„Petr je zaprvé pravák, zadruhé ho už máme vyzkoušeného. Mluvil jsem s ním osobně a vůbec nemá problém přijet. Oproti začátku sezony v poslední době zlepšil svou výkonnost a bude se nám hodit i do přesilovek," řekl Říha o Zámorském, který k národnímu týmu dorazí v úterý stejně jako obránce Jakub Jeřábek, jenž se svým Podolskem ještě v pondělí hraje v KHL proti Novgorodu.

Přestože Říhovi vypadli tři hráči z pole, kromě Zámorského se Smejkalem už dalšího bruslaře povolávat nebude. Poslední místo na soupisce obsadí gólmanem Komety Karlem Vejmelkou. Ten tak doplní brankáře Marka Langhamera s Romanem Willem. Každý z nich by měl na Karjale odchytat jedno střetnutí.

Nominace české hokejové reprezentace na turnaj Karjala Brankáři: Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL) Roman Will (Rögle/Švéd.) Karel Vejmelka (Brno) Obránci: Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL) David Musil (Třinec) Jakub Galvas (Jukurit/Fin.) Filip Pyrochta (Brno) Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.) Milan Doudera (Třinec) Michal Moravčík (Plzeň) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Petr Zámorský (Hradec Králové) Útočníci: Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL) Hynek Zohorna (Chabarovsk//KHL) Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) Tomáš Rachůnek (Karlovy Vary) Tomáš Filippi (Liberec) Jan Kovář (Zug/Švýc.) Matěj Stránský (Třinec) Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL) Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL) Michal Kovařčík (Třinec) Michal Řepík (Sparta) Radim Zohorna (Mladá Boleslav) Radovan Pavlík (Hradec Králové) Jiří Smejkal (Hradec Králové)

Pro Smejkala s Vejmelkou půjde o debut v seniorském národním týmu. Ten čeká i na třineckého útočníka Michala Kovařčíka a forvarda Čeljabinsku Lukáše Sedláka, kteří o svých nominacích vědí už od minulého týdne.

Jan Kovář přichází na sraz hokejové reprezentace před odletem na turnaj Karlaja Cup.

Vlastimil Vacek, Právo

Co do počtu odehraných zápasů je v současném výběru nejzkušenějším hráčem Jan Kovář. Říha ale v pondělí ještě nevěděl, zdali útočníka švýcarského Zugu jmenuje pro turnaj Karjala kapitánem. „Kluci se domluví sami mezi sebou, dají nám určitý podmět a rozhodneme se pak společně," prohlásil trenér.