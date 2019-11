Kapitána nároďáku už určili, o brankářích ještě trenéři přemýšlejí. A ve čtvrtek dojde i na debut

Na pondělním srazu v pražských Holešovicích kouč Miloš Říha starší přiznal, že příležitost by na Karjale měli dostat všichni tři gólmani - Roman Will, Marek Langhamer a Karel Vejmelka, pro kterého by šlo o debut v seniorském nároďáku.

Před středečním odletem do švédského Börlange však prozatím trenéři neupřesnili, kdo bude ve čtvrtek mezi třemi tyčemi čelit v Leksandu domácím Švédům, a kdo se objeví v brance v sobotu v Helsinkách proti Finům a v neděli na stejném místě proti Rusům.

Je však pravděpodobné, že proti výběru Tre kronor kouči ukážou na Willa, jenž na klubové úrovni působí ve švédském Rögle, proti Rusům zase nejspíš dostane šanci Langhamer z Chabarovsku. Na Finy by tak vycházel Vejmelka.

„I tahle možnost tady je. Máme nějaký plán a přemýšlíme, kdo by byl v brance nejvhodnější na toho kterého soupeře," připouští asistent trenéra Robert Reichel, že v úvahách hraje i klubová příslušnost gólmanů.

Proti Švédům nastoupí Češi s kompletními čtyřmi formacemi, premiéra v národním týmu čeká na útočníka Čeljabinsku Lukáše Sedláka. „Když tu možnost máme, tak budeme chtít vidět v akci všech osm obránců a dvanáct útočníků," potvrdil Reichel.

Pravděpodobná sestava české reprezentace proti Švédsku Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, M. Doudera, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, T. Rachůnek - M. Stránský, Filippi, R. Pavlík

Mimo sestavu tak z hráčů v poli zůstanou obránce David Musil a útočníci Ondřej beránek, Michal Kovařčík a Jiří Smejkal.

Na švédské střídačce už nebude coby hlavní kouč stát Rikard Grönborg, který po třech letech ve funkci zamířil do švýcarského Curychu. Jeho nástupcem se stal Johan Garpenlöv, jenž Grönborgovi celou domu u švédského nároďáku dělal asistenta.

Trenér Miloš Říha (vlevo) a jeho asistent Robert Reichel.

Vlastimil Vacek, Právo

I proto Reichel nečeká, že by se hra Tre kronor nějak zásadně změnila. „Nečekám, že by se prezentovali jiným stylem než dřív. V švédských klubech i reprezentaci se vyznává velmi podobný styl hokeje, takže je jedno, že jejich národní má nového trenéra," soudí Reichel.

Věří, že jeho svěřenci jsou na turnaj Karjala dobře připravení. „Zatímco loni jsme před prvním turnajem nevěděli, co očekávat, teď už jsme zkušenější a líp připravení. To platí o hráčích i o nás trenérech. Teď jde o to, abychom to skloubili, pracovali, bojovali a hráli hokej, který jsme předváděli na mistrovství světa," přeje si bývalý vynikající útočník.