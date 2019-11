Krejčík: S Finy to bude podobné jako vždy, hodně o bruslení

Krejčík čeká od domácího výběru v podvečer v Hartwall Areně podobný projev jako obvykle. "Zase to bude hodně o bruslení. Musíme se na ně dobře připravit, bude to určitě rychlý zápas. Nemyslím si, že by nás měli něčím překvapit," řekl Krejčík novinářům.

"Budou si to nahazovat, chodit za puky. Tady to bude trochu jiné v obranném pásmu. Švédové se snaží dávat takové ty krátké nahrávky. Tohle teď hrozit nebude, Finové budou chtít rychle do středního pásma a začnou si házet puky za nás," uvedl osmadvacetiletý bek Kärpätu Oulu.

Jakub Krejčík během tréninku hokejové reprezentace před odletem na turnaj Karlaja cup.

Vlastimil Vacek, Právo

Výběr kouče Miloše Říhy staršího ale nabral díky čtvrteční výhře 3:1 nad Švédy potřebné sebevědomí. "To nás povzbudilo určitě hodně," konstatoval Krejčík.

Hlavní hvězdou domácího týmu je Jesse Puljujärvi, klubový spoluhráč pražského rodáka. "Daří se mu. Je to skvělý hráč, velký, silný, má dobrou střelu. Určitě si na něj musíme dát pozor. Ale nebude to jen o něm. O něčem svědčí, že tam mají tolik mistrů světa. Zlepšují se, v Bratislavě se semkli a i bez kluků z NHL hráli velmi dobrý hokej," ocenil Krejčík.

Celkový triumf na Karjale si český tým mohl vychutnat pouze jedinkrát v historii před sedmi lety. "Každý chce vyhrávat. Určitě to není o tom, že si jdeme zahrát. Doufám, že si dojdeme v sobotu pro druhé vítězství. Tak je třeba k tomu i přistupovat. Je dobré, když dobrý výkon potvrdí i výsledek. Když to teď převedu na fotbalovou Slavii - hraje naprosto skvěle, má v Lize mistrů nádherné zápasy, bohužel ale body, které jsou nejdůležitější, nejsou," řekl Krejčík.

Jakub Krejčík během tréninku hokejové reprezentace před odletem na turnaj Karlaja cup.

Vlastimil Vacek, Právo