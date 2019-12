Síň slávy českého hokeje se rozroste o čtyři nové členy. Pocty se dočkají i Šlégr s Hejdukem

O čtyři nové příslušníky se příští čtvrtek rozroste Síň slávy českého hokeje. Při slavnostním ceremoniálu do ní budou uvedeni útočník Milan Hejduk, obránci Jiří Šlégr s Radoslavem Svobodou a masér Miroslav Martínek. Síň slávy tak bude mít 138 členů.

„Jsou tam všichni, kteří si to zaslouží. Komise nad tím opravdu přemýšlí, pro českou respektive československou reprezentaci udělali obrovský kus práce. Nejen hráči, také vybraný kustod. Myslím, že to je cesta, které si vážíme," prohlásil trenér hokejové reprezentace Miloš Říha starší.

Až dosud platilo, že noví členové Síně slávy a jubilanti dostávali reprezentační dres. Nyní se po vzoru hokejové Síně slávy v Torontu můžou těšit na novinku v podobě speciálního pamětního dresu.

Noví členové budou do kamenné Síně slávy v Praze uvedeni ve čtvrtek 12. prosince během slavnostního ceremoniálu. Z něho se omluvil Hejduk, který trvale žije v USA. Zastoupí ho jeho otec. Následně se všichni přesunou do Plzně, kde budou představeni fanouškům během utkání národního týmu s Finskem v rámci Channel One Cupu.

Třiačtyřicetiletý Hejduk má ve své sbírce zlatou olympijskou medaili z Nagana 1998 a o tři roky později získal s Coloradem Stanley Cup. V roce 2003 se stal dosud jediným Čechem, který získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL. Ve stejný rok zároveň vyhrál anketu Zlatá hokejka. V národním mužstvu sehrál Hejduk 49 utkání, má i bronz ze ZOH 2006 v Turíně a z MS 1998 ve Švýcarsku. S Pardubicemi slavil v roce 2005 mistrovský titul.

Jiří Šlégr.

Petr Horník, Právo

O pět let starší Šlégr je spolu s Jaromírem Jágrem jediným českým zástupcem v elitním Triple Gold Clubu, který sdružuje olympijské šampiony, mistry světa a vítěze Stanley Cupu. Šlégr vyhrál ZOH v Naganu, MS 2005 ve Vídni a Stanley Cup s Detroitem v roce 2002. V národním mužstvu sehrál 116 utkaní. V současnosti působí jako šéf hokejového Litvínova, který do minulého týdne vedli jako trenér. Je i členem výkonného výboru Českého hokeje.

Svoboda vybojoval zlato na MS 1985 v Praze, stříbro na ZOH 1984 v Sarajevu a na světových šampionátech 1982 ve Finsku a 1983 v Německu. Za Jihlavu se stal v 80. letech minulého století čtyřikrát mistrem Československa, má i dánský mistrovský titul. Za nároďák odehrál 107 duelů.

Šestaosmdesátiletý masér Miroslav „Harry" Martínek byl členem realizačního týmu mimo jiné při zlatém MS 1972 v Praze nebo na ZOH 1968 v Grenoblu a 1972 v Sapporu. Jako první československý odborník začal používat tzv. tejpování. Při MS 1978 a 1985 pořádaných v Československu byl masérem mužstva USA. Na klubové úrovni působil zejména ve Spartě. Spolupracoval i s dalšími sportovci, především atlety nebo basketbalisty.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008, kandidáty na uvedení do ní nominuje dvanáctičlenná návrhová komise vedená předsedou Dominikem Haškem. Ke zvolení je nutný souhlas dvou třetin žijících členů Síně slávy.