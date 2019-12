Varaďa si vybral jména. Z farmy Bostonu dorazí Lauko, za stěžejního hráče dvacítky kouč označil Dostála

Celkem 39 hráčů vybral trenér Václav Varaďa do širší nominace českých hokejistů na domácí mistrovství světa do 20 let, které se odehraje na přelomu roku v Ostravě a Třinci. Příprava mužstva začne už 10. prosince ve Frýdku-Místku a výběr se bude zužovat na dvě etapy.