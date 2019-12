Další česká show? Potenciálně jsme silnější. Jenže všichni už nás budou brát vážněji, ví Říha

Zatím jen patnáct hráčů z osmadvacetičlenného kádru se hlásilo v pondělí v Plzni trenérovi české hokejové reprezentace Miloši Říhovi na prvním tréninku před Channel One Cupem. Zraněného karlovarského útočníka Jakuba Fleka se jednašedesátiletý kouč rozhodl nahradit Radanem Lencem z Liberce.

„Kuba má smůlu, zraněný byl už před prvním turnajem Karjala. Sám je z toho nešťastný, chtěli jsme ho zkusit na mezinárodním poli," posteskl si Říha, který místo něj zvažoval povolat zlínského Tomáše Fořta nebo Jiřího Smejkala ze Sparty.

„Fořt ještě pořád cítí následky po operaci ramene a poprosil nás, jestli by ho mohl doléčit. Bavili jsme se i se Smejkalem, který si ale v neděli proti Olomouci trošku natáhl záda a taky není stoprocentní," vysvětluje kouč národního týmu s tím, že Lenc se k týmu připojí v úterý.

Říha měl na pondělním k dispozici brankáře Willa, obránce Hrbase, Pyrochtu, Kloka, Krejčíka, Moravčíka a Mozíka a útočníky Gulaše, Filippiho, Zaťoviče, Birnera, Tomáška, Rouska, Horáka a Radima Zohornu.

Útočník CSKA Moskva Jiří Sekáč dorazí v úterý, zbylých jedenáct krajánků z KHL až o den později, protože ještě dnes za své kluby hrají soutěžní zápasy.

Už ve čtvrtek pak nároďák vstoupí do turnaje zápasem s úřadujícími mistry světa z Finska, o víkendu pak nastoupí v Moskvě, hlavním dějišti Channel One Cupu, proti Rusku a Švédsku. U toho už nebude nejproduktivnější hráč a zároveň nejlepší střelec aktuálního ročníku extraligy Milan Gulaš z Plzně. Ten podle předchozí domluvy s Říhou nastoupí jen doma na západě Čech.

Nominace české hokejové reprezentace na Channel One Cup: Brankáři: Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL) Šimon Hrubec (Kunlun/KHL) Roman Will (Rögle/Švéd.) Obránci: Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL) Marek Hrbas (Mladá Boleslav) Filip Pyrochta (Kometa Brno) Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.) Jakub Krejčík (Oulu/Fin.) Michal Moravčík (Plzeň) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.) Ondřej Vitásek (Chabarovsk/KHL) Útočníci: David Tomášek (Sparta) Radan Lenc (Liberec) Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL) Michal Birner (Liberec) Lukáš Rousek (Sparta) Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL) Martin Zaťovič (Kometa Brno) Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) Tomáš Filippi (Liberec) Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL) Roman Horák (Växjö/Švéd.) Jiří Sekáč (CSKA Moskva/KHL) Milan Gulaš (Plzeň) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL) Radim Zohrona (Mladá Boleslav)

„Věřím, že zastane podobnou roli jako Honza Kovář na Karjale. Ten celý turnaj jakoby zpovzdálí mužstvo řídil, přinesl do něj pohodu, zkušenost a celý kolektiv stmelil. Od Milana proti Finům očekáváme, že nás nastartuje a před domácím publikem udělá ten první krok v turnaji," doufá Říha v pomoc zkušeného borce, který naposledy reprezentoval na květnovém MS v Bratislavě.

Milan Gulaš během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Myslím, že teď bude Milan jistější, bude do toho víc mluvit. Bude další osobností v kabině, která mužstvo povede," dodává Říha, který zatím kapitána pro Channel One Cup neurčil. Přiznal ale, že proti Finům kapitánské céčko dost možná připadne právě Gulašovi.

Národní tým by rád navázal na předváděné výkony na listopadové Karjala, kterou Češi po třech výhrách ovládli. „Potenciálně by teď naše mužstvo mělo být ještě silnější. Napoví nám první zápas, protože všichni soupeři už nás budou brát trošku vážněji. V minulé sezoně nás tak vážně nebrali, ale po letošním mistrovství světa a listopadové Karjale se na nás zaměří," ví Říha, který prozradil, že proti Finům pošle do branky Romana Willa.