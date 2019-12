Pro Gulaše bude zápas s Finy ještě výjimečnější. Co si pro něj trenéři připravili?

Sám přiznává, že čtvrteční zápas proti Finům v Plzni pro něj bude speciální. Vždyť ne vždy se poštěstí nastoupit na ledě týmu, za který nastupujete i v klubové soutěži. A pro hokejového útočníka Milana Gulaše bude souboj s úřadujícími mistry světa o to výjimečnější, že českou reprezentaci do něj povede s kapitánským céčkem na dresu.

„Pro Milana bude krásné zahrát si za národní tým doma. Reprezentaci si už osahal a má chuť," řekl ve čtvrtek asistent trenéra reprezentace Robert Reichel o lídrovi kanadského bodování i střelecké tabulky probíhající extraligové sezony, který proti Finům nastoupí v prvním útoku s Tomášem Filippim a Martinem Zaťovičem.

„Milan je hráč, který se umí přizpůsobit. Je ve formě a dostal vedle sebe hráče, kteří mu budou umět vyhovět i nahrát," řekl Reichel. Gulaš podle domluvy nastoupí jen ve čtvrtek, do hlavního do Moskvy, hlavního dějiště Channel One Cupu už s týmem nepoletí. „Až později oznámíme, kdo bude kapitánem týmu v sobotu s Rusy a v neděli se Švédy," prohlásil Reichel. Velmi pravděpodobně to bude Martin Zaťovič.

Předpokládaná sestava české reprezentace proti Finům Will (Hrubec) - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Mozík, Klok, Pyrochta, Hrbas - Gulaš, Filippi, Zaťovič - Jaškin, Sedlák, Nestrašil - Tomášek, Horák, Sekáč - Lenc, Rousek, O. Beránek

Češi touží navázat na povedený listopadový turnaj Karjala, který po třech výhrách ovládli. Domácí Finy na něm porazili 3:2 po nájezdech, teď to bude naopak Říhova družina, kdo bude hrát před vlastními fanoušky.

„Je tu patnáct kluků, kteří byli už před měsícem na turnaji. Ti vědí, co čekat. Bude to podobný zápas a nehraje roli, že teď hrajeme doma. Finové výborně celoplošně bruslí, hrají s velkým nasazením a budou po nás chodit. Mají výborné přesilovky, čeká nás opravdu těžký soupeř," předpokládá Reichel.

Proti Finům nastoupí v brance Will, trenéři budou točit kompletní čtyři formace. Z aktuálního kádru dostali volno obránce Vitásek a v útoku bratrské trio Tomáš, Hynek a Radim Zohornovi.

Podle kouče Miloše Říhy vypadá sestava pro Channel One Cup na papíře ještě silnější než ta listopadová na Karjalu. A Reichla těší zejména obrovská chuť všech hráčů reprezentovat.

„To je hlavní, že chtějí přijíždět. Je to podobné jako dřív za nás," vybavuje si Reichel doby, kdy on sám reprezentoval. „Na nároďák se všichni těší, napomáhají tomu výsledky - vyhráli jsme Švédské hry, dařilo se nám na mistrovství světa a teď se povedla Karjala. Od něčeho jsme se odrazili," uzavírá Reichel.