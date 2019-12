Říha nabídl Jágrovi rozlučku s reprezentací: zápas v Česku proti Rusům!

Rusové odehráli nedělní zápas s Finy na fotbalovém stadionu v Petrohradu a v hledišti bylo skoro 68 tisíc fanoušků. Ruský deník se proto zajímal, jestli by i Říhu lákalo zažít zápas pod otevřeným nebem. Jednašedesátiletý kormidelník připomněl, že česká extraliga už takové duely zažila a brzy zažije znovu, když na začátku ledna nastoupí k venkovnímu zápasu v Drážďanech hokejisté Sparty a Litvínova.

„Až Jágr ukončí kariéru, tak (na českém hokejovém svazu - pozn. aut.) určitě něco udělají," rozesmál se Říha, jenž byl následně tázán, jestli Jágrovi nabídl návrat do národního mužstva.

„Mluvili jsme spolu často a on je toho názoru, že na klubové úrovni ještě může (Kladnu) pomoct, ale na reprezentaci už to není. Nabídl jsem mu, že mu zajistíme krásnou rozlučku (s reprezentací): Až se rozhodne pověsit brusle na hřebík, povolám ho do národního týmu na turnaj v České republice a postavím ho proti Rusku," prozradil Říha.

„Jenže on pořád nechce skončit," rozchechtal se trenér národního týmu. Případná reprezentační rozlučka s Jágrem však už nebude na něm, neboť po sezoně Říhovi končí smlouva a ve funkci jej nahradí současný svazový šéftrenér Filip Pešán.

„Samozřejmě mě překvapilo, když jsem slyšet tu zprávu, že naše reprezentace bude mít od příští sezony nového trenéra. Tak to ale je, končí mi smlouva a musím se s tím vyrovnat," míní Říha a nevylučuje svůj návrat do Ruska, kde v minulosti osm let působil jako kouč Mytišči, Spartaku Moskva, Petrohradu a Omsku a v roce 2011 byl vyhlášen nejlepším trenérem sezony KHL.

Trenér českých hokejistů Miloš Říha starší během souboje s Rusy.

Alexander Safonov, ČTK/AP

„Pokud se objeví možnost vrátit se do Ruska, budu velmi rád, a dokončím tam svou kariéru. Moc se mi líbilo pracovat ve vaší zemi. V každém městě, kde jsem byl, jsem potkal skvělé lidi. Musím ale počkat, jestli něco přijde, sám se nabízet nemůžu. Každý zná mé plusy i mínusy, stejně jako mé výsledky. Ještě rok nebo dva bych ale v Rusku klidně pracoval," vyznal se Říha.

Vrátil se i k nedělnímu zápasu se Švédy na Channel One Cupu, před nímž byla jeho týmu puštěna místo hymny České republiky ta Kazachstánu. „Takové případy nejsou neobvyklé. V Moskvě ale hrajeme každý rok a na takovém turnaji by to organizátoři neměli dopustit. Před zahájením zápasu by mělo být všechno zkontrolováno," soudí.

Nemyslí si ale, že by ze strany ruských organizátorů turnaje šlo o úmysl. „Žádný jiný podtext; historický ani politický; v tom nehledáme. Zasmáli jsme se tomu, ale bylo to i trochu trapné. Přišlo nám líto, že naše hymna nezazněla. Je pro nás ctí slyšet ji před zápasem v Moskvě," vysvětloval Říha.

„Naši hráči jsou mladí a o Pražském jaru už v podstatě nic nevědí. Zasmáli se tomu a ptali se, čí hymnu nám vlastně zahráli. Je dobré, že nám tu naši pak zazpívali fanoušci," ocenil české příznivce přítomné v hledišti Ledového paláce, jak na nastalou situaci zareagovali.

Říha se zastavil i u případu útočníka sborné Jevgenije Kuzněcova, jenž měl letos v květnu v den zápasu o bronz s Českem na MS v Bratislavě pozitivní dopingový test. „Kdyby byl na našem místě jiný tým, mohl by trvat na tom, aby byla medaile vrácena, protože Kuzněcov hrál v zápase o bronz zásadní roli," vrací se k utkání, které jeho svěřenci prohráli 2:3 po samostatných nájezdech, takže čekání na medaili z některých z velkých akcí ani po sedmi letech neukončili.

„My jsme to ale neudělali, protože jsme si vědomi, že nás neporazil jen jeden hráč. Hokej je týmový sport," uvedl Říha na adresu útočníka Washingtonu, jenž byl Mezinárodní hokejovou federací potrestán čtyřletým zákazem startu na akcích pořádaných IIHF.