Náš pocit je nanic, ale fanoušky máme nejlepší, řekl po čtvrtfinálové porážce Pytlík

Odnesl si cenu pro nejlepšího českého hokejistu v ostravském čtvrtfinále MS do 20 let, ale po porážce 0:5 se Švédy to útočníka Jaromíra Pytlíka ani netěšilo.

Moc mě to mrzí a slova hledám těžko. Taková hrubka se ale stává i gólmanům v NHL, říká Lukáš Dostál

Jak veliké zklamání ve vás nyní je?

Moc to mrzí. Chtěli jsme to se Švédy nějak urvat, ale nevyšlo to. Od začátku hráli líp, nakonec jsme jim ani jeden gól nedali.

Vy jste měl velkou šanci korigovat skóre. Proč vám sólo nevyšlo?

Chtěl jsem vystřelit nad lapačku, ale už jsem byl moc blízko, gólman mě přečetl a chytil to. Tohle měl být gól. Dát na 1:3, byli bychom zpátky, fanoušci by nás hnali.

Byla možnost vůbec Švédy nějak překvapit?

Možná jo, ale bohužel zase se potvrdilo, co nám vadilo celý turnaj. Znovu jsme udělali blbé fauly a oni nás za to potrestali.

Čemu zase tolik vyloučení přičítáte?

Švédové byli rychlejší, šikovnější, přehráli nás. Ukázali, že jsou prostě silnější tým. Ten můj nynější pocit je tak trochu nanic.

Co s vámi udělal druhý nešťastný gól po Dostálově chybě?

To se přece může stát každému. Můžeme být ale jen rádi, co Dosty pochytal. Ze začátku to vypadalo, že branku úplně zavře, ale pak přišla oslabení i ta smůla. Pomohl nám na turnaji hodně a tu chybku mu ani nemůžeme vyčítat.

Velké zklamání i slzy. Česká hokejová dvacítka skončila na domácím MS ve čtvrtfinále

Sport.cz

Jak moc mužstvo poznamenalo, že během turnaje jste přišli o klíčové opory útoku Lauka a Jeníka?

Chyběli hodně, Laukič a Jeňas jsou nejlepší hráči, co jsme tady měli do útoku a bylo to znát.

Co vám osobně turnaj ukázal?

Že když hrajeme jako tým, vyvarujeme se faulů a držíme se toho, co nám trenér řekne, můžeme hrát s kýmkoli. Máme tady dost kluků, kteří mohou hrát dvacítky i příští rok, včetně mě, tak se budeme snažit udělat lepší výsledek.

Zůstanou pro vás na Ostravu nejsilnější vzpomínkou úžasní diváci, kteří vás i po čtvrtfinále vyprovodili potleskem?

Za to jsme moc rádi, fanoušci byli celý turnaj skvělí a drželi nás furt. Hokej jsme nejlepší nehráli, ale fanoušky máme na zlato.