Zemětřesení v českém hokeji! Varaďa končí u dvacítky, kouč osmnáctky odvolán krátce před MS

Je to celkem silné zemětřesení, které přichází po čtvrtečním jednání svazového výkonného výboru! Václav Varaďa skončil jako trenér hokejové dvacítky, jeho nástupce by chtěl šéftrenér svazu Filip Pešán oznámit do konce ledna. Od reprezentace do osmnácti let pak byl necelé tři měsíce před startem mistrovství světa odvolán Karel Beran, kterého ve funkci nahradil Jakub Petr.