Furch si Švédska užívá, byt má sto metrů od haly. V čem je v týmu nejhorší?

Jak jste přijal přechod z Ruska do Švédska?

Změna to byla, hlavně pro život, třeba proti Čerepovci je Švédsko mnohem hezčí. Celkově se mi v Örebro libí.

Jaké je vůbec město?

Řekněme, že jde o menší město, které má asi 130 tisíc lidí. Příjemný je, že byt mám sto metrů od haly, asi patnáct minut je centrum, takže není potřeba ani auto. Centrum je starý a hezký.

Dominik Furch a Zdeněk Orct během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlavní je ale určitě hokej...

Tady je taky změna. Nejvíce mě překvapila rychlost v trénincích, zápasech a nasazení. V Rusko se hraje dost na krásu. Rusové mají rádi kličky, hrají si s pukem, přihrávky do prázdný. Ve Švédsku to je spíš přímočařejší hra, hodně se hraje před bránou, to je rozdíl. Asi další změnou je, že trenér se zajímá, jak my vidíme hru, diskutuje s celým týmem, všichni hráči jsou zapojeni. V Rusku se řekne takhle, a tak je.

Dominik Furch.

Vlastimil Vacek, Právo

V lednu jste udělali šňůru výher, pak ale přišly porážky, jak je vedení klubu spokojeno?

Myslím, že jsme pořád nad očekáváním. V Örebro se nikdy neuhrálo play off. Byli jsme dlouho druzí, třetí. Liga je vyrovnaná, teď jsme pátí, ale vše je o bodu. Našim cílem je play off, udělat osmičku. Jsme na dobré cestě.

Změnil jste prostředí za lepší, klubu se daří. Se vším jste spokojen?

Nevím, jestli mi něco chybí. Zatím si vše jen pochvaluji. Pokud by se nedařilo, něco by se našlo, ale teď je víceméně vše pozitivní. Komunikace s trenéry je taky v pohodě.

Poslední Furchův zápas v reprezentaci Na prosincovém turnaji Channel One Cup v roce 2018 Česko prohrálo s Ruskem 2:7. Furch dostal za úvodní dvě třetiny pět gólů, poté byl střídán. Celkem devětadvacetiletý gólman odchytal za národní tým 27 utkání.

Teď vás čeká zase po delší pauze národní tým...

Jsem rád, těším se. Trenéři jsou jiní, ale pořád jde o jeden nároďák, i když se změnilo logo.

Jak vy vnímáte změnu loga?

Neřešil jsem to. Byla to změna, možná nečekaná, nevidím v tom problém. My nehrajeme za logo.

Dominik Furch během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Co vy a mistrovství světa, které se odehraje letos ve Švýcarsku?

Těžko říct, nepřemýšlel jsem nad tím. Teď chci ukázat, co budu moct. Uvidíme, co bude. Ještě je dost zápasů.

Není trochu divné přiletět ze Švédska a ve středu tam zase letět?

(smích). Počkat tam by se možná nabízelo, ale společné tréninky jsou důležitý a kemp je tady. V kabině se kluci smáli, že musím vracet.

Navíc jste se vrátil na stadion Slavie, kde jste kdysi hrál...

To je příjemný, můžu si tady zatrénovat, ale kdyby byl kemp na Spartě v O2 areně, tak by to taky šlo. I když to by se asi trénovalo v Holešovicích.

Je vám devětadvacet let, jak se díváte na možný odchod do NHL, uvažujete stále o této soutěži jako o variantě do budoucna?

Popravdě jsem ještě o příští sezoně moc nespekuloval. Asi začnou chodit nabídky, uvidíme. Záleží na konkrétní situaci. Já jsem praktický člověk, až bude něco na stole, v hlavě si vše porovnám a uvidím. Teď jsem ve Švédsku, pomohlo mi, že jsem šel z Ruska, dostal jsem novou chuť. Tím, že se daří, tak je člověk spokojený. Takhle mě hokej baví, puky mě trefují, ale třeba v Omsku jsem měl taky dobrý sezony. Kdybych měl řadit sezony, tak současnou řadím vysoko.

A co angličtina?

Někdy si přijdu trapně, Švédové v ní frčí jedna báseň. V Rusku mi to stačilo. Z mužstva mluvím nejhůř, ale stačí to, nekoktám, dorozumím se (smích). Já jsem tichý člověk, moc slov nepotřebuji.