Česko - Švédsko 1:2 Nadějný začátek, jenže nic z toho. Češi nestačili na Švédy a připsali si třetí porážku v řadě

Domácí Švédy v první třetině aktivní hrou zaskočili, dokonce šli zaslouženě do vedení, přesto to českým hokejistům nakonec nestačilo ani na bod. Svěřenci Miloše Říhy na úvod Švédských her podlehli ve Stockholmu výběru Tří korunek 1:2 a i v součtu s prosincovým Channel One Cupem si připsali už třetí porážku v řadě. Další duel třetího podniku seriálu Euro Hockey Tour čeká Čechy v sobotu, kdy opět v hale Globen nastoupí od 12:30 proti Finům.