České hokejistky otestují formu před MS. V cestě stojí Švédky a Rusky

Poslední velký test formy čeká českou ženskou hokejovou reprezentaci před mistrovstvím světa. Na hokejistky čeká závěrečný dál Euro Hockey Tour. Otestují tam formu v zápasech s domácím výběrem a celkem Ruska, následovat bude duel o umístění. Fanoušci se mohou těšit i na to, že se jim hráčky předvedou v nových dresech. Turnaj začíná ve čtvrtek 6. února.

Turnaj zahájí Češky bitvou proti Švédkám. „Pro nás to bude těžký soupeř na úvod. Loni na mistrovství světa jsme je porazili a Švédky sestoupily. Chtěly bychom uspět i nyní. Je potřeba pamatovat na to, že Švédky budou chtít dokázat, že do béčka nepatří," prohlásil trenér Petr Novák pro web Hokej.cz.

Češky nastoupí v Euro Hockey Tour ve zcela nových dresech, které týmu předali zástupci Kauflandu před odletem na turnaj. „Doufám, že nám přinesou štěstí. Jsou krásné, moc se povedly," usmívala se Alena Mills, kapitánka a největší hvězda národního celku.

Mistrovství světa se letos usuteční od 31. března do 10. dubna v kanadských městech Halifax a Truro. Největším úspěchem ženské reprezentace na MS je konečné 6. místo, které vybojovala v roce 2016 v Kanadě a loni ve Finsku.

Soupiska české ženské reprezentace pro závěrečný turnaj EHT Brankářky Klára Peslarová (MODO, Švédsko) Kateřina Zechovská (Bílina) Obrana Pavlína Horálková (Krasnojarsk, Rusko) Tereza Radová (Olomouc), Karolína Kosinová (Příbram) Daniela Pejšová (MODO, Švédsko) Magdaléna Erbenová (Northwood School, USA) Klára Seroiszková (Karviná) Zuzana Martinů (Černošice) Útok Denisa Křízová (Brynas, Švédsko) Michaela Pejzlová (Clarkson University, USA) Natálie Mlýnková (HTI Stars, Kanada) Klára Hymlárová (St. Cloud State University, USA) Alena Mills (Ufa, Rusko) Agáta Sarnovská (MODO, Švédsko) Laura Lerchová (MODO, Švédsko) Aneta Lédlová (Kadaň) Barbora Patočková (Příbram) Simona Studentová (Neuchâtel, Švýcarsko) Adéla Jůzková (University of Regina, Kanada) Martina Mašková (University of Regina, Kanada) Hana Haasová (Opava)