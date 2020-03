Jaromír Jágr patří mezi živoucí sportovní legendy. Tento český hokejový útočník prorazil i v zámoří a všem dokázal, že když se chce, jde všechno. Dřina a píle ho dovedly na sportovní vrchol. Ve světě je jen málo dalších hokejistů, kteří jsou slavnější než on.

Jágr aktuálně hraje za český extraligový klub Rytíři Kladno, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem, dlouho ale působil v severní Americe. Hrál v klubech Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames, několik let útočil také za ruský tým Avangard Omsk v KHL.

Životopis

Jaromír Jágr, jeden z nejznámějších českých hokejových útočníků, který slavil úspěchy nejen v reprezentaci, ale i v zámořské NHL, se narodil 15. února 1972 v Kladně a vyrůstal na statku ve vesnici Hnidousy. Hokej začal hrát už jako dítě za klub PZ Kladno.

Trenérům bylo hned jasné, že v něm něco je. Jágr byl mnohem lepší než jeho vrstevníci. V dorosteneckém věku putoval do oddílu Poldi a v šestnácti letech debutoval v nejvyšší soutěži mezi dospělými proti Litvínovu. V zápasu dal gól.

V roce 1990 exceloval na mistrovství světa, kde svými výjimečnými hokejovými schopnostmi přispěl k tomu, že Československo přivezlo domů bronzové medaile. Ve stejném roce nastoupil do týmu Pittsburgh Penguins a tím odstartoval svou zámořskou kariéru.

Mezi Jágrovy největší úspěchy patří zlato z olympiády v Naganu 1998, dva Stanley Cupy, zlato z MS 2005 a 2010, pět Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL a Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče za ročník 1998-99. S Jiřím Šlégrem je členem Triple Gold Clubu, kam patří hráči, kteří vyhráli tři hlavní hokejové turnaje – Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa. Historicky je mezi všemi hokejisty NHL co do počtu kanadských bodů druhý nejlepší po Waynu Gretzkém. V roce 2008 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Jágr je známý nejen díky svým hokejovým schopnostem, ale i účesem à la mulet, který dlouhá léta nosil. Slavný je i jeho dres s číslem 68. Proč právě osmašedesátka? Jágr tak odkazuje na svého dědečka, který zemřel během sovětské okupace Československa v roce 1968.

Vzdělání

Jaromír Jágr věnuje celý svůj život hokeji. Není tam moc místo na vztahy a škole také moc neholdoval. V Kladně začal studovat na Střední průmyslové škole stavební, studium však kvůli tréninkům nedokončil. V roce 2002 ale udělal maturitu na Soukromém středním učilišti hotelového provozu.

Vztahy

Jágr je pravoslavným křesťanem a jak sám několikrát prohlásil, pravidelně se modlí. Žádná z jeho bývalých přítelkyň ho nedonutila ke svatbě ani k plození potomků, je tedy svobodný a bezdětný. Randil hlavně s modelkami a moderátorkami, jmenovitě s Ivou Kubelkovou, Nicol Lenertovou, Andreou Verešovou, Lucií Borhyovou a Innou Puhajkovou.

Plat

Jaromír Jágr si za svou desítky let dlouhou kariéru vydělal stamiliony korun. Za dřinu a všechen čas, co sportu obětoval, si to beze sporu zaslouží. Jaké částky inkasoval v jednotlivých klubech?

Sezóna Klub Výdělek v dolarech bez bonusů 1990/1991 Pittsburgh Penguins 150 000 1991/1992 Pittsburgh Penguins 225 000 1992/1993 Pittsburgh Penguins 700 000 1993/1994 Pittsburgh Penguins 1,322 milionů 1994/1995 Pittsburgh Penguins 2,8 milionů 1995/1996 Pittsburgh Penguins 3,25 milionů 1996/1997 Pittsburgh Penguins 4,05 milionů 1997/1998 Pittsburgh Penguins 5,1 milionů 1998/1999 Pittsburgh Penguins 5 milionů 1999/2000 Pittsburgh Penguins 10,4 milionů 2000/2001 Washington Capitals 9,53 milionů 2001/2002 Washington Capitals 10,03 milionů 2002/2003 Washington Capitals 11 milionů 2003/2004 Washington Capitals / New York Rangers 11 milionů 2005/2006 New York Rangers 8,36 milionů 2006/2007 New York Rangers 8,36 milionů 2007/2008 New York Rangers 8,36 milionů 2011/2012 Philadeplhia Flyers 3,3 milionů 2012/2013 Dallas Stars / Boston Bruins 4,5 milionů 2013/2014 New Jersey Devils 2 miliony 2014/2015 New Jersey Devils / Florida Panthers 3,5 milionů 2015/2016 Florida Panthers 3,5 milionů 2016/2017 Florida Panthers 4 miliony 2017/2018 Calgary Flames 1 milion

Kariéra v jednotlivých klubech

Pittsburgh Penguins (1990–2001)

V letech 1991 a 1992 s tímto týmem vyhrál Stanley Cup a v devatenácti letech se stal nejmladším hráčem v historii NHL, který vstřelil branku ve finálovém utkání Stanley Cupu. V sezóně 1995/1996 vytvořil nový rekord počtu získaných kanadských bodů evropským hráčem – 149 a jeho 62 gólů a 87 asistencí se stalo dosavadním maximem jeho kariéry. Během své kariéry u „Tučňáků" získal několik cen.

Washington Capitals (2001–2004)

Byly do něj vkládány velké naděje, ale bohužel mu to zrovna nešlo tak, jak by si on a jeho tým přáli.

New York Rangers (2004–2008)

V sezoně 2005/2006 se Jágr stal nejlepším Evropanem v NHL.

Avangard Omsk (2008–2011)

Jágr odešel z NHL a nastoupil v KHL.

Philadelphia Flyers (2011–2012)

Vrátil se do NHL a ve 39 letech byl jedním z pěti nejstarších aktivních hráčů v této lize.

Dallas Stars (2012–2013)

Boston Bruins (2013)

Po konci sezony mu vedení nenabídlo prodloužení smlouvy.

New Jersey Devils (2013–2015)

Florida Panthers (2015–2017)

V druhém ročníku svého působení zde byl nejlepším českým hokejistou sezóny.

Calgary Flames (2017–2018)

Poprvé v kariéře hrál za kanadský klub.

Rytíři Kladno (od 2018)

Po dlouhé době se vrátil na český led.

Reprezentace

První neoficiální reprezentační zápas Jágr odehrál roku 1989 proti Calgary Flames. Jeho reprezentační kariéra začala v listopadu téhož roku v Praze v přátelském utkání proti SSSR. Český tým prohrál. Jako junior získal stříbro na mistrovství Evropy do 18 let 1989 v SSSR a bronz na juniorském světovém šampionátu 1990 ve Finsku.

V mužské kategorii se Jágr poprvé objevil na mistrovství světa ve Švýcarsku roku 1990. I díky němu Československo přivezlo bronzové medaile. Za Československo hrál ještě při Kanadském poháru 1991, to ale náš národní tým skončil šestý.

Za samostatnou Českou republiku Jágr poprvé hrál na MS roku 1994. Češi skončili sedmí. O dva roky později hrál Jágr i na Světovém poháru, ani odtud ale Češi medaile nepřivezli.

V roce 1998 díky Jágrovi a dalším členům týmu Češi slavili úžasné vítězství, a to když vyhráli zlatou medaili na olympijských hrách v Naganu. O čtyři roky později na olympijských hrách v Salt Lake City bylo české mužstvo včetně Jágra vyřazeno ve čtvrtfinále Ruskem. Stejný soupeř a opět ve čtvrtfinále českým tým vyřadil i na MS 2002.

Jágr hrál i na mistrovství světa v roce 2004, které se konalo v Česku. Ve čtvrtfinále nás vyřadilo USA. Na Světovém poháru 2004 český tým skončil v semifinále, ale o rok později se ve Vídni Češi stali mistry světa, čímž si spravili chuť. Na OH 2006 český tým vybojoval bronz.

Dále se Jágr účastnil MS 2009, OH 2010, MS 2010, ze kterého si Češi odvezli zlato, MS 2011, MS 2014 a MS 2015 konaném v Praze a v Ostravě. Poté oznámil ukončení reprezentační kariéry, což se vzhledem k jeho věku dalo pochopit, ale mnohé fanoušky to stejně hodně mrzelo.

Vybrané rekordy

Jaromír Jágr drží coby hokejista mnoho sportovních rekordů. Vybrali jsme několik z nich:

MS

Nejstarší střelec gólu 43 let a 88 dní

NHL