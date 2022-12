Celým jménem Edson Arantes do Nascimento, vystupující pod přezdívkou Pelé, se narodil 23. října 1940 ve městě Três Corações na jihu Brazílie, jeho otcem byl bývalý fotbalový útočník João Ramo do Nascimento, s přezdívkou Dondinho. Pelé během své kariéry nastupoval pouze za dva kluby - brazilský Santos FC a v závěru kariéry také za New York Cosmos. Byl znám pro svou skvělou fotbalovou techniku, předvídavost a schopnost dávat góly oběma nohama.

První velký titul získal Pelé se Santosem v roce 1958, kdy jeho tým vyhrál prestižní Campeonato Paulista - ligu státu São Paola - a Pelé se stal nejlepším střelcem soutěže s 58 góly, což je rekord, který platí dodnes. Do roku 1969 vyhrál Santos Campeonato Paulista celkem desetkrát, Pelé se stal nejlepším střelcem ligy v jedenácti případech a celkem v ní zaznamenal 470 branek ve 412 zápasech. Pelém vedený Santos vyhrál šestkrát také nejvyšší brazilskou ligu, a to mezi léty 1961 - 1968.

Po sezoně 1974 odešel Pelé z brazilské kopané lehce do ústraní a za Santos nastupoval jen příležitostně. O rok později se upsal americkému týmu New York Cosmos ze Severoamerické fotbalové ligy. Pelé sebou přinesl obrovskou fotbalovou popularitu a otevřel dveře i dalším hvězdám, jako byli Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Eusebio nebo George Best. Cosmos vyhráli titul v roce 1977, tedy během třetí a zároveň poslední Pelého sezóny. Brazilský útočník uzavřel svou kariéru 1. října 1977 exhibičním zápasem Cosmos a Santosu na vyprodaném stadionu New York Giants.