Smutná zpráva. Zemřela hokejová legenda Vladimír Zábrodský

Svět českého sportu zasáhla v krátké době další velmi smutná zpráva. Před pár dny zemřela atletická legenda Dana Zátopková, v pátek nad ránem odešel do sportovního nebe ve věku 97 let jeden z nejlepších hokejistů československé historie Vladimír Zábrodský. Byl členem Síně slávy Českého hokeje i Mezinárodní hokejové ederace IIHF.

Zábrodský byl v roce 1947 členem reprezentačního týmu, který pro Československo vyhrál první titul mistrů světa v jeho historii. Na zlato z turnaje konaného v Praze navázal o dva roky později ziskem stejně cenného kovu ze šampionátu ve Stockholmu. Ve své sbírce má i stříbrnou olympijskou medaili ze ZOH 1948 ve Svatém Mořici a bronz z MS 1955.

„Odešla legenda, poslední žijící člen mužstva, které vybojovalo pro československý hokej první titul světových šampionů," prohlásil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Ve věku sedmadevadesáti let zemřel dnes nad ránem jeden z nejlepších hokejistů historie, dvojnásobný mistr světa Vladimír Zábrodský.



„Vladimír Zábrodský byl nejen vůdčí osobností své generace, ale i jednou z nejvýraznějších osobností hokejové historie a našeho sportu vůbec. Bylo mi obrovskou ctí, že jsem s ním mohl být při posledním mistrovství světa v Praze v osobním kontaktu a těšit se z jeho vyprávění a vzpomínek. Čest jeho památce!" dodal Král.

Legendární centr odehrál za národní mužstvo 94 zápasů, v nichž vstřelil neuvěřitelných 158 gólů. Na klubové úrovni se stal šestkrát mistrem Československa, čtyřikrát za LTC Praha, dvakrát za Spartu. Kromě hokeje byl Zábrodský i vynikajícím tenistou; členem československého týmu v Davisově poháru.

V roce 1965 Vovka nebo Šéf, jak se Zábrodskému přezdívalo, emigroval z Československa a natrvalo se usadil ve Stockholmu, kde ještě s úspěchem trénoval v nejvyšší soutěži.

„Snažím se každé ráno dostat tělo trošku do pohybu, ale abych praktikoval nějakou zvláštní tréninkovou metodu, tak to ne. Piju pivo, víno, rád si dám koňak a whisky, ale vše s mírou. Nechci to nějak přehánět," vyprávěl před sedmi lety během mistrovství světa ve Stockholmu Zábrodský, který byl do Síně slávy IIHF uveden v roce 1997 a do té české o jedenáct let později.

