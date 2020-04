Jeřábek si přijde jako ve špatném filmu. Nejdřív mu zrušili šampionát, teď možná přijde i o svatbu

Jeřábek počítal s tím, že v těchto dnech bude na reprezentačním kempu před květnovým mistrovstvím světa a necelý měsíc po něm si naplánoval sňatek. Jenže šampionát ve Švýcarsku, kde měl během turnaje oslavit 29. narozeniny, je bez náhrady zrušený a otazník teď visí Jeřábkovi i nad svatbou. „Není to tak, že bych partnerku přestal milovat, nebo váhal, jestli mám říct ano, ale proti jsou okolnosti, které v podstatě zmrazily společenský život," prohlašuje.

Sňatky v Česku budou znovu umožněny už příští týden, jenže pouze v počtu 10 lidí. Další rozvolnění restrikcí má přijít až v červnu, ale nejde na to spoléhat. „Ještě jsme svatbu nevzdali, ale každým týdnem klesáme na mysli víc a víc. Je kolem toho spousta nejistot. Než mít komorní obřad, to radši vše odložíme. Bojím se, že si nepůjde svatbu užít, jak bychom si oba představovali." říká.

Hokejisté české reprezentace (zleva) Milan Gulaš, Martin Zaťovič a Jakub Jeřábek během utkání s Finy v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Před dvěma lety si hokejista s přítelkyní už atmosféru detailně osahali. „Vdávala se mi budoucí švagrová, sestra Soni, a my šli oba za svědky. Proběhla rozlučka se svobodu, přípravy a pak samotná veselka, bylo to moc fajn," tvrdí Jeřábek, jenž si neumí představit, jak by teď škrtal v seznamu hostů.

Mezi hosty i Kubalík

Mezi nimi má být hodně sportovců, třeba i kanonýr z NHL Dominik Kubalík nebo ženichova sestra Markéta, která je hvězdou házenkářské reprezentace. „Oba naši rodiče rovněž sportovali. Přes ségru jsem vlastně Soňu poznal. Hrála dříve aktivně také házenou, ale pak začala studovat, takže se to už moc nedalo skloubit. Ale nebylo to tak, že by mě ji Markéta dohodila, těch kamarádek okolo ní bylo víc," směje se rodák z Plzně.

Když s Podolskem vypadl v 1. kole play off KHL, tak v Rusku nebyl covid-19 vůbec téma. „Po příletu doma jsme si připadali jako v nějakém blbým filmu. Všude lidi v rouškách a při našem návratu se zavřely restaurace i obchody. Když teď musíme sedět doma, tak jsem i vařil, což mě baví, ale chybí ten osobní kontakt s kamarády. Nějak to musíme vydržet, aby se vrátil život do alespoň trochu normálních kolejí a pak se dočkáme i svatby," líčí Jeřábek.