Říha má svůj návrh. Pešánovo pozvání na střídačku při turnaji v Brně odmítl

Od 1. června přebírá národní tým jako kouč Filip Pešán s čerstvě potvrzenými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem. Říha dostal od svého nástupce nabídku stoupnout si na střídačku reprezentace s ním při Českých hrách, které byly odloženy na konec srpna v Brně, jenže 61letý trenér tohle odmítl.

Když s Pešánem v poslední době několikrát hovořil, nastínil mu jeho nástupce svou vizi ohledně předání pomyslného žezla. „Vymyslel nějakou takovou, ani nevím, jak to mám úplně přesně nazvat...Prostě mi nabídl, že bych stál na Českých hrách s nimi na střídačce, jenže já si to nedovedu představit, tak jsem mu po zralé úvaze řekl, že s tím nesouhlasím," naznačil Říha.

Snažil se novému trenérovi vysvětlit, proč to pro něj byla nemyslitelná věc. „Už je vytvořený nový realizační tým a Filip Pešán je šéf a já bych tam měl něco říkat hráčům nebo jemu. Tohle by nefungovalo," tvrdil Říha v České televizi.

Nabídl ale jinou variantu. „Řekl jsem, že jestli stojí o nějakou moji rozlučku, tak že jsem týmový hráč, tak ať tomu mému trenérskému štábu dají ještě ten turnaj v Brně jako náhradu za světový šampionát. To by mi přišlo slušnější, že bychom to po těch třech zápasech Filipovi předali. Ale tohle je na rozhodnutí svazu a myslím, že už nic měnit nebudou," prohlásil Říha.

Šéf Českého hokeje Tomáš Král už naznačil, že Brno bude Pešánovou premiérou a s Říhovou aktivní prací u národního týmu nepočítá. „Je škoda, že Miloš svoje působení nemohl završit při mistrovství světa, na které jsme se těšili a odjížděli bychom na něj s velkými ambicemi. Spolu s kolegy odvedl u národního mužstva výbornou práci, za kterou bych mu chtěl vzhledem k okolnostem zatím alespoň touto cestou poděkovat," sdělil Král.

„Platí, že Miloši Říhovi vyprší tento měsíc dvouletá smlouva a reprezentaci převezme Filip Pešán. Případnou změnu by musel schválit výkonný výbor Českého hokeje, přičemž ve všem ostatním bychom se pohybovali v rovině spekulací," uvedl k tomu tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„Musím k tomu, co se stalo, přistupovat s naprostou realitou. Už jsem se s tím snad i trochu srovnal," říkal Říha, i když lítost z toho, že nemohl dokončit svou reprezentační štaci byla v jeho hlase přece jen znát. „Chystali jsme se s celým realizačním týmem do poslední chvíle, než se koncem března rozhodlo, že mistrovství světa letos nebude," dodal odcházející trenér.

Jeho další kroky teď možná budou směřovat do Kazachstánu. Říha dostal nabídku vrátit do KHL a trénovat hokejisty Barysu Nur-Sultan a zároveň s tím by převzal i tamní reprezentaci. „Nikam se netlačím, ani jim nevolám. Jsem pouze v očekávání. Je to o rozhodnutí lidí, kteří vedou hokej v Kazachstánu a jestli budou mít zájem, je to pro mě další výzva," tvrdí s tím, že není jediným kandidátem na funkci.