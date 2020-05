Král už se rozhodl! Bude se opět ucházet o funkci prezidenta hokejového svazu?

V čele Českého hokeje stojí už od roku 2008, tedy dlouhých dvanáct let. Tomáši Královi v červnu skončí třetí čtyřleté volební období. Bude se příští měsíc na volební konferenci svazu ucházet o prodloužení své funkce? Vystudovaný právník už má jasno!

Déle než on dosud stál v čele tuzemského hokejového svazu jen Zdeněk Andršt, který byl předsedou mezi lety 1961-1980. Královi, který ve funkci nahradil v roce 2008 Vratislava Kulhánka, patří v pomyslném žebříčku druhé místo. A jeho dosud dvanáctileté působení se může prodloužit o další čtyři roky.

„Když jsem přicházel do hokeje, byla to specifická situace, která byla mimořádně špatná. Už jsem několikrát řekl, že tím důvodem bylo hlavně manažerské řízení, narovnání ekonomických věcí a smluvních vztahů. Mé jméno určitě není tak hokejové jako stovky zvučnějších jmen," uvedl Král.

Nejdéle sloužící předsedové svazu 1961-1980 Zdeněk Andršt 2008-2020 Tomáš Král 1994-2004 Karel Gut 1936-1946 Rudolf Kraffer 1980-1988 Vladimír Kostka

„Situace, která teď nastala, mě spíš vede k tomu, že asi ano," přiznal šestapadesátiletý rodák z Plzně, že kandidaturu nejspíše podá. „Do návrhu s modelem extraligy jsem klubům napsal, zda s mým pokračováním souhlasí z toho důvodu, že za normálních okolností bych se s vedeními klubů potkal před konferencí, teď to možné není."

Tomáš Král odpovídá novinářům na dotazy.

Král se v pořadu Hokej v 60 minutách vyjádřil i ke svému návrhu, který na konci dubna předložil extraligovým klubům, aby v příštích dvou sezonách z nejvyšší soutěže nikdo nesestupoval a v každém z příštích dvou roků ji rozšířil vždy jeden tým z první ligy. Od sezony 2022/23 by se hrála baráž, po níž dva kluby sestoupí a počet klubů v extralize se tak opět zredukuje na čtrnáct.

„Na začátku jsem o ničem takovém nepřemýšlel. Jenže velmi záhy se začaly řešit smlouvy hráčů a některé kluby propouštěly. Jde zkrátka o reakci na názory z řad klubů, že to je pro příští sezonu potřeba nějak ošetřit," soudí prezident Českého hokeje.

Králův návrh na model extraligy Sezona Kluby Kola Postupy/sestupy 2020/21 14 52 Bez sestupu, postup z 1. ligy 2021/22 15 56 Bez sestupu, postup z 1. ligy 2022/23 16 60 Baráž, dva kluby sestoupí 2023/24 14 52 Baráž

„Buď bude tento model přijat, alespoň dvoutřetinovou většinou jako například ve Švýcarsku, to znamená třeba 10:4, nebo zůstáváme na stejném modelu," řekl Král s tím, že na žádost Sparty posunul termín, do kterého se musí kluby k jeho návrhu vyjádřit, do 31. května.

„Některé kluby jednoznačně nechtějí nesestupovou ligu, některé naopak ano. Kluby dospěly tedy k názoru, že by se měly nejdříve sejít a prodiskutovat to. Myslím si, že model uzavřené soutěže není pro střední a západní hokejovou Evropu ten správný. Jde o úplně jinou situaci než v zámoří nebo v KHL," připomíná Král, že z dlouhodobého hlediska je proti uzavření soutěže. V současné situaci by ale nesestupová extraliga podle něj pomohla klubům zmírnit ekonomické dopady koronavirvé pandemie.

Nemůže ale nastat situaci, že až Asociace profesionálních klubů převezme řízení extraligy od svazu, upraví si podmínky tak, aby třeba nedošlo na zúžení soutěže, a i od sezony 2023/24 by ji hrálo šestnáct týmů?

„Je to připravené ve smlouvě mezi svazem a APK. Pokud by došlo k jejímu převzetí extraligy, řeší si ji sama, ovšem v případě podoby soutěže a počtu účastníků musí být souhlas výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. Vždy tam zůstává pojistka," ujistil Král.

„Nesouhlasil bych s tím, že se extraliga rozšíří na šestnáct, a pak se řekne, že se padat nebude. Každopádně v současné situaci nevnímám nějakou velkou aktivitu k převzetí," uzavřel prezident Českého hokeje.