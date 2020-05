Jágr si rýpnul do Slováků: Nandali bychom jim to

Nebýt koronavirové pandemie, kvůli které byla rušena jedna sportovní akce za druhou, byl by to v neděli pro hokejové fanoušky velký svátek. Na světovém šampionátu ve Švýcarsku totiž mělo v Lausanne dojít na vždy pikantní souboj mezi Českou republikou a Slovenskem, což na svém Facebooku připomněla i osmačtyřicetiletá legenda Jaromír Jágr. A do Slováků si lehce rýpnul...

„Za normálních okolností bychom hráli na MS se Slováky a určitě bychom jim to nandali. Ale asi by to bylo těsný, není mi 20," začal svůj příspěvek mistr světa z let 2005 a 2010 a připojil několik smajlíků

„Bohužel kvůli koronaviru se vše muselo zrušit, zdraví je přednější. Škoda pro hráče, trenéry i fanoušky, byla by to bitva," míní majitel a útočník kladenských Rytířů.

https://www.facebook.com/68Jagr/posts/2974247902652022

Hokejové příznivce tak alespoň vyzval, aby podpořili Duel hokejových fanoušků, tedy společný projekt Českého hokeje a Slovenského svazu ledního hokeje.

V rámci něho se fanoušci z obou zemí pokusí vyprodat virtuální Arénu Guta Staršího, přičemž výnos poputuje nadacím Krása pomoci (senioři), Kapka naděje (děti s poruchou krvetvorby), České asociaci sester (zdravotní sestry) a Nadačnímu fondu Ivana Hlinky.

Vyhraje ten fanouškovský tábor, kterému se podaří co nejvíce vyprodat a zaplnit virtuální Arénu Guta Staršího, pojmenovanou po legendární trenérské dvojici Karel Gut – Ján Starší.

„Hokejová rodino, Česko potřebuje tvou pomoc. Jen 55 korun za lístek (samozřejmě můžete i víc) a pomůžete seniorům, dětem, zdravotním sestřičkám. Taky jsem si jich pár koupil. Tak snad to společně dáme a bude jasný, kdo je větší hokejový národ," uzavřel Jágr.