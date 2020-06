Zůstane Král šéfem tuzemského hokeje? Žádný protikandidát se nepřihlásil

„Uzávěrka podávání kandidatur sice skončila ve čtvrtek o půlnoci, kterýkoli z delegátů konference ale může přímo v jejím průběhu navrhnout dalšího kandidáta," uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„V tom případě by se o něm hlasovalo dvakrát. První hlasování by bylo o tom, zda může být zařazen na kandidátní listinu. Tam by potřeboval získat nadpoloviční většinu. A teprve v případě souhlasu delegátů s doplněním na kandidátní listinu by se o něm hlasovalo znovu jako o kterémkoliv jiném z kandidátů," dodal Zikmund.

Déle než Král dosud stál v čele tuzemského hokejového svazu jen Zdeněk Andršt, který byl předsedou mezi lety 1961-1980. Královi, který ve funkci nahradil v roce 2008 Vratislava Kulhánka, patří v pomyslném žebříčku druhé místo.