Král si k sobě vzal legendu. Možná to po mně právě Jágr převezme, tvrdí pokračující šéf hokeje

Český hokej vede Tomáš Král už od roku 2008, kdy se postavil do čela svazu po Vratislavu Kulhánkovi a nyní je už historicky druhým nejdéle sloužícím předsedou po Zdeňkovi Andrštovi, který byl ve funkci 19 let. Král při sobotní volební konferenci potřetí za sebou neměl protikandidáta. „Jsem si vědom toho, co je hokej v naší zemi za fenomén a co pro celé Česko znamená,“ řekl 56letý Král.

Mezi 11 členy výkonného výboru jsou čtyři noví lidé, z nichž zřejmě nejpřekvapivější je jméno Jaromíra Jágra. Proč jste si ho vybral do vedení Českého hokeje?

Patří tam. On je persónou, která sehrává velkou roli ve vnímání českého hokeje. A může mu výrazně pomoct. Mám proto radost, že jsem se s Jardou domluvil. I pro něj je důležité, aby se začal seznamovat také s jinými věcmi než jen bruslit v deset hodin večer na zimáku.

Stal se v novodobé historii prvním hráčem, který bude současně i členem výkonného výboru.

Když bude chtít dál hrát, a řekl bych, že asi ještě jo, tak samozřejmě může. Žádný konflikt zájmů tam nevidím. Nemyslím si, že je rozdíl, jestli je ve vedení generální manažer klubů nebo hráč. Zvlášť, když je Jarda na Kladně i vlastníkem Rytířů a jednou za měsíc jednání výkonného výboru určitě zvládne. Naprosto upřímně je to člověk, který bude mít k hokeji do budoucna vždycky hodně co říct.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král

Vít Šimánek, ČTK

Co další tři nové tváře ve výkonném výboru?

Marek Chmiel z Třince, jednoho z nejvlivnějších extraligových klubů, může být velkým přínosem. Daniel Sadil má na starosti akademii v Litoměřicích, kde se realizuje svazový projekt s mladými hráči, a v případě Jirky Šindlera jsem rád, že se do výkonného výboru dostal i zástupce parahokeje. Navíc je to velmi inteligentní, schopný a věcně jednající chlap. Myslím, že je to celé postavené velice dobře.

Vidíte právě mezi členy exekutivy lidi, kterým můžete za čtyři roky řízení Českého hokeje předat?

Když jsem před dvanácti lety začínal, tak těch osobností moc nebylo, ale možná právě Jágr to po mně převezme, když by se tomu chtěl věnovat. Přijde mi úplně jednoznačné, že právě z hráčů zlaté generace se profilují osobnosti, které to budou moct dělat. Jsou už nejen ve výkonném výboru, ale i na různých manažerských pozicích. Člověk z hokeje stojí i v čele Národní sportovní agentury, to mě těší. Právě Milan Hnilička, nebo na konferenci zvolení Libor Zábranský, Jirka Šlégr či zmíněný Jarda Jágr můžou být příště kandidáty na tuhle pozici. A slušela by jim.

Nečekal jste přece jen, že by se vám už letos na poslední chvíli mohl postavit nějaký kandidát?

Nikdy jsem nedělal žádné kroky pro to, abych se zbavil potenciálních kandidátů a hlasovalo se jenom o mně. Rozhodně bych už letos neměl problém to někomu předat. Ale že bych si myslel, že se objeví nějaký soupeř až na konferenci, tak to ne. Samozřejmě bych byl radši, kdyby bylo víc kandidátů. Takhle to působí dost funkcionářsky – je jen jeden kandidát a pro něj se zvedne se ruka. Když jsem zaslechl, že o tom uvažuje Lojza Hadamczik, tak jsem mu říkal, ať z toho nemá špatný pocit, že mně to určitě nevadí. A hlásit se do volby prezidenta Českého hokeje další tři nebo čtyři lidé, bylo by otázkou, jestli bych do toho třeba vůbec šel.

Jan Hrbatý, Jiří Kučera, Robert Lang, Pavel Křížek během uvedení do Síně slávy českého hokeje. Zcela vlevo je Dominik Hašek, vpravo pak prezident ČSLH Tomáš Král.

Vlastimil Vacek, Právo

Co jste říkal na to, že na volební konferenci nezazněl ani jeden diskusní příspěvek?

Myslím, že je to hlavně důkaz, že spolu na všech úrovních často komunikujeme. Nescházíme se jen na konferenci, ale vídáme se často a jsme ve styku v podstatě pořád. Se všemi lidmi z klubů, ať už extraligových i z těch z nižších soutěžích až po kraje, probíráme spoustu věci. Zpráva, kterou jsem přednesl a odprezentovali, byla všezahrnující. Oproštěná od nějakých kudrlinek, byla to konkrétní čísla, zaznělo v ní všechno, takže diskuze, o které mluvíte, na konferenci asi nebyla důležitá.

Uvítal jste, že ještě před konferencí skončil smírem spor s Přerovem, Vsetínem a Havířovem ohledně loňského administrativního vyřazení těchto tří kluby z nejvyšší juniorské soutěže?

Mě to celé hrozně mrzelo. Obecně nemám rád běhání k soudu, kde jsme se za rok a půl stejně nedočkali v podstatě ničeho. Na začátku šlo o hodně emotivní záležitost, pak už napěti mezi kluby a svazem ustupovalo a nakonec jsme si všichni řekli, že je to hloupost a že teď půjde hlavně o to v těžké době udržet sportovní provoz.

Znovu zvolený předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král odpovídá novinářům na dotazy.

Sport.cz

Jak při svém čtvrtém volebním období zužitkujete dosavadní zkušenosti?

Dnes už vím, o čem to řízení celého kolosu je, a hlavně pracuji s lidmi, které si vybírám. Struktury už jsou zaběhnuté, takže kolena už se mi netřesou z toho, že nevím, co je přede mnou, ale z toho, že vím, co je přede mnou. (směje se)

Jaká je vaše největší starost v tuto chvíli?

Jak moc celý hokej ovlivní ta nešťastná situace s koronavirem. Bude sakra těžké udržet výborná ekonomická čísla z posledních let. Už teď víme, že s rozpočtem půjdeme dvacet procent dolů. Od března, kdy pandemie udeřila, počítáme hlavně ztráty a někteří velcí sponzoři kvůli krizi snižují své příspěvky Máme výhodu v tom, že jsme prachy z domácího mistrovství neprobendili, takže je tu velmi pevný podstavec.

A sportovně máte jakou vizi?

Vím, že kritériem úspěšnosti hokeje jsou v očích veřejnosti vždycky medaile z mistrovství světa, tak pochopitelně doufám, že co nejdřív ukončíme to čekání trvající od roku 2012. Do konce nadcházející sezony chci přimět extraligu, aby se definitivně rozhodla. Buď ať si tedy soutěže převezme, nebo by se svaz musel snažit udělat nějaké licenční úpravy. Rád bych dotáhl snížení počtů účastníků prakticky všech ligových soutěží, aby se to trochu usadilo. Musíme i významně přitvrdit u akademií, hlavním kritériem musí být bude produkce hráčů do profesionálního hokeje. Na konci mého čtvrtého volebního období přijde mistrovství světa v Česku. což je pro hokej tak trochu zlaté vejce. Budeme chtít uspět na sportovní poli, v divácké návštěvnost a tím i pochopitelně finančně.