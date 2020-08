Drsná kritika Hadamczika! O hokeji věděl pí**, jen si honil ego, vzpomíná jeho svěřenec na zpackané MS

„Měli jsme super kolektiv skvělých hráčů, ale nebylo to dobře odkoučovaný," prohlásil Tlustý v rozhovoru pro hokejový podcast Bomby k tyči.

Tlustý tehdy začal ročník ovlivněný výlukou v NHL v Kladně, aby se po restartu nejslavnější hokejové soutěže světa vrátil do Caroliny. Po konci klubové sezony jej Hadamczik nominoval na MS, které zažil poprvé a zároveň naposledy v kariéře.

V dobrém ale na něj nevzpomíná. „Bylo to na dětinské úrovni. Furt někdo stál ve dveřích, něco sledoval, furt si někdo šuškal za zády. Všichni z vedení (týmu) Hadamczikovi donášeli a lezli mu do p⃰ dele" vybavuje si forvard, který v NHL odehrál 446 zápasů.

Jiří Tlustý (vlevo) v souboji se Slovákem Vladimírem Mihálikem

Jan Handrejch, Právo

Trenérské metody Aloise Hadamczika, jemuž tehdy před sedmi lety dělali asistenty Josef Paleček s Janem Procházkou, Tlustému absolutně nesedly. Hodně jemně řečeno...

„Paleček stojí ve dveřích, poslouchá všechno, co tam (v šatně) kdo řekne, a pak to jde bonzovat Hadamczikovi. Normálně estébáci, ty vole. To bylo strašný. S hokejem to nemělo nic společného," rozčiluje se Tlustý při vzpomínkách na svůj jediný šampionát.

Alois Hadamczik.

Petr Horník, Právo

„Kdyby Hadamczik nechal hráče, co tam byli; Vrbata, Hanzal, Hudler, Voras (Voráček), já, Palec (Pavelec), Michy (Zbyněk Michálek), Láďa Šmíd, pak přijel Židla (Židlický); v klidu hrát, tak by to mistrovství bylo úplně jiný. Všichni kluci by si věřili," soudí dnešní expert O2 TV Sport.

Češi v základní skupině prohráli se Švýcarskem, Švédskem a Kanadou a do čtvrtfinále postoupili až ze čtvrtého místa. V boji o semifinále je opět čekali Švýcaři, coby vítěz skupiny, kterým opět podlehli. Tentokrát 1:2 a skončili až sedmí.

„Všichni tam byli mentálně dole, nebylo to jednoduché. Nebylo tam zdravé sebevědomí hráčů. Bylo sražené někým, kdo si honil ego. Byla to škoda, protože tým tam byl neskutečný. Byli tam hráči, kteří měli ten rok fazónu. A pak přijedeš a někdo ti řekne, že mu musíš vracet, že tě vzal na mistrovství světa. To je prostě strašná ostuda," kritizuje Hadamczika rodák ze Slaného.

Jiří Tlustý coby hokejový expert O2 TV.

Nejvíc mu vadilo, že Hadamczik všechny úspěchy přisuzoval jen sobě. Když se ale něco pokazilo, bylo tomu naopak. „Všechno bylo jakoby jeho zásluha. On, jenom on. A když se pak něco stalo, dal to všem tak strašně sežrat. Přitom věděl úplnou pí** o tom hokeji. Bylo to strašný," kroutí Tlustý hlavou.

„Hráli jsme, myslím, s Norskem a on nám na mítinku (před zápasem) řekne: „No, ty Dánové hrajou super hokej," vypráví Tlustý jen na první poslech úsměvnou historku o Hadamczikovi a přidává další.

Alois Hadamczik a Jan Procházka na střídačce české reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ze svých klubů jsme měli nějaké rituály a na mistrovství světa za mnou přijde Hadamczik, jak to, že se nerozcvičuju. Říkal jsem mu, že chodím až za deset minut, a on, ať jdu hned teď. Přeci nemůže učit hráče na mistrovství světa, jak se mají připravovat na zápas," uzavírá Tlustý.