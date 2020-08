Od Tlustého budu žádat veřejnou omluvu. Je nemocný záští, říká Hadamczik

„Všichni tam byli mentálně dole, sebevědomí hráčů sražené někým, kdo si honil ego. Nebylo to dobře odkoučované," tvrdil Tlustý v podcastu Bomby k tyči. Atmosféru v českému týmu na šampionátu označil za strašnou. „Hned jak tam přijedeš, někdo ti řekne, že mu musíš vracet, že tě vzal na mistrovství světa. Paleček pak stojí ve dveřích, poslouchá všechno, co kdo řekne, a pak to jde bonzovat Hadamczikovi. Normálně estébáci, ty vole...," čílil se Tlustý.

Nařčený kouč národního týmu přitom vždycky považoval bývalého útočníka za hráče s určitou úrovní, vždyť působil i v NHL, jenže podle něj zřejmě ztratil soudnost. „Těžko na to hledám slova. Snad ani necítím nějakou potřebu obhajovat se, řada výroků Tlustého jsou sprosté lži," zareagoval pro Právo a Sport.cz 68letý Hadamczik.

„Neměl jsem s tímto hráčem přitom nikdy žádný problém a dost dobře ani nevím, proč o svých pocitech mluví až po sedmi letech. Možná potřebuje udělat reklamu nějakému projektu, ale na mě to působí, že je zřejmě nemocný záští. Špiní a pomlouvá lidi," tvrdí kouč o Tlustém, jenž přitom podle něj Palečkovi nesahá hokejově a nyní se ukázalo, že ani lidsky, po kotníky.

„Že mého trenérského kolegu nazval udavačem a estébákem, tak to jsem byl fakt vytočený. Pro mě byla Paleček muž zásadního významu v realizačním týmu, žádná loutka, jak naznačuje Tlustý. Tohle by si vážně neměl dovolit. Chápu, že ho chce Pepa dát za pomluvu k soudu, já budu taky žádat veřejnou omluvu," sdělil Hadamczik.

Jedenasedmdesátiletý Paleček, jenž jako hráč získal titul mistra světa v roce 1972 a jako trenér byl nejen u karlovarského extraligového titulu, ale v roli Hadamczikova asistenta byl i u všech tří cenných kovů na MS, které zkušený trenér s národním týmem získal.

„Strašně mě to urazilo, že mě spojuje s praktikami StB a označí za donašeče. K ničemu takovému bych se nesnížil a za sebe říkám zcela upřímně, že se tehdy ve Stockholmu turnaj národnímu mužstvu nepovedl, ale nedělo se tam nic, co by šlo proti hráčům a mužstvu," prohlásil Paleček.

Tlustý aktuálně působí jako expert při komentování hokeje na O2 TV, v minulé sezoně se krátce objevil i jako asistent na kladenské střídačce při sestupu z extraligy. „Po tom jeho nesmyslném projevu budu pozorně sledovat další trenérskou kariéru a jsem zvědavý, jak bude úspěšná," reagoval Hadamczik, jenž je trenérsky podepsán pod poslední hokejovou medailí z MS (2012), ZOH (2006) i MS do 20 let (2005).