„Troufnu si tvrdit, že nominace ruské dvacítky je určitá degradace turnaje a celé série Euro Hockey Tour," prohlásil na nominační tiskové videokonferenci šéftrenér Českého hokeje a nový trenér seniorského národního týmu Filip Pešán.

„I když hodnocení nespadá do mých kompetencí, tak myslím, že nominování ruské dvacítky je ze strany Ruské federace pouze záměr vymyslet pro jejich dvacítku program před mistrovstvím světa," poukazuje Pešán na turnaj konaný v bublině na přelomu roku v kanadském Edmontonu.

„Myslím, že to (od Rusů) není úplně fér. Mohl se z letošní Karjaly udělat turnaj dvacítek a pak by to bylo pro všechny strany fér," doplnil nástupce Miloše Říhy na střídačce českého národního týmu.

Že se sborná na Karjale opravdu představí se svým juniorským výběrem, ale ještě není úplně jisté. Už ve čtvrtek odpoledne budou na toto téma pokračovat jednání všech čtyř zemí účastnících se seriálu Euro Hockey Tour.

„Pro vedení švédského, finského a českého hokejového svazu je těžko akceptovatelné, že ruská strana pošle na seniorský turnaj juniorské mužstvo. Navíc jsme se to dozvěděli pouze z médií minulý týden. Od té doby se snažíme intenzivně jednat, aby ruská strana tento turnaj respektovala a poslala na něj dospělé mužstvo. Pokud tam bude mít iks mladších hráčů, nikomu to nevadí. Ale poslat tam pouze dvacítku, je velký problém," čertí se generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Na ruskou nominaci mladíků zareagoval Pešan krokem, že do svého výběru rovněž zařadil několik hráčů, kteří můžou v prosinci a lednu startovat na MS dvacítek. Byť jich nenominoval celý tým, ale pouze osm.

Jsou jimi brankář Lukáš Pařík z Liberce, obránci David Jiříček z Plzně, Stanislav Svozil z Komety Brno a Šimon Kubíček z Litoměřic a útočníci Jan Myšák z Litvínova, Adam Raška z Třince, Michal Teplý z Mladé Boleslavi a Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie z OHL.

Důvodem je nejen krok Rusů, ale i současná situace v Česku, kdy profesionální kluby nemůžou trénovat ani hrát v uzavřených prostorech, takže ani hokejová dvacítka se nemůže připravovat na své MS. „Zatímco ostatní týmy se na mistrovství světa pilně připravují, u nás se nehraje a vlastně ani netrénuje. Vím, že to zní až děsivě, ale touto nominací aspoň trošičku pomůžeme týmu (dvacítky) se dostat na led a do hry," míní Pešán.

A pokud Rusům jejich plán s kompletním mužstvem juniorů pro Karjalu vyjde, Pešán do duelu se sbornou rovněž zařadí co největší počet z osmi nominovaných juniorů. „Chceme zápas s Rusy odehrát s co nejvíc hráči, kteří spadají do národního týmu do dvaceti let. To je jediný prospěch, který z této situace můžeme vytěžit. To znamená nasadit na mladé Rusy hráče podobného nebo stejného ročníku," dodává.

