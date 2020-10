Hrozí hokejovému MS bojkot zemí? Je to možné, tvrdí Češi

Po srpnových prezidentských volbách a znovuzvolení Alexandra Lukašenka ovládly Bělorusko nepokoje a protesty, které přerostly v násilí. Sílí proto hlasy, zda by Mezinárodní hokejová federace (IIHF) neměla zemi odebrat pořadatelství hokejového MS, které se má příští rok v květnu a červnu uskutečnit právě v Minsku a lotyšské Rize. Jak nakonec IIHF zareaguje a co na aktuální situaci říká za Český hokej jeho generální sekretář Martin Urban?

„IIHF tento problém vnímá. Pouze IIHF, kterou tvoří přes 70 zemí, rozhoduje o přidělení MS a také jako jediná může rozhodnout o jeho odebrání," prohlásil Urban na čtvrteční videokonferenci věnované nominaci českého nároďáku na turnaj Karjala.

Sám zastává názor, že země by hokeji a sportu obecně měly zůstat otevřené. Právě sport jim podle Urbana může pomoci. „Vzpomeňme si, že i my jsme pořádali MS před revolučním rokem 1989 a možná to byly tyto akce, které pomohly vnitřnímu hnutí napravit spravedlivý řád v zemi," soudí generální sekretář Českého hokeje.

Nicméně si uvědomuje, že pro pořádání šampionátu v Bělorusku je nejdůležitějším kritériem zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. „Pokud situace v Bělorusku bude nebezpečná, byl by velký problém pořádat v této zemi MS."

Urban nevylučuje, že v případě ponechání turnaje Minsku, který už hokejové MS hostil v roce 2004, může přijít bojkot šampionátu od některých zúčastněných zemí. „Na mezinárodní úrovni se to řeší. Bojkot jednotlivých zemí je možný, nikdo to nemůže vyloučit. Je to především problém vedení IIHF, která nás informuje a konzultuje to s námi," řekl Urban s tím, že poslední videokonference IIHF na toto téma proběhla před deseti dny a další budou následovat.

Už v srpnu lotyšský premiér Krišjánis Kariňš prohlásil, že si za současné politické situace v Bělorusku nedokáže představit konání společného mistrovství světa. A vyzval IIHF, aby hledala jiná řešení. Hlavní kouč Švédů Johan Garpenlöv se třeba nyní nechal slyšet, že by výběr Tří korunek v Bělorusku hrát neměl. Jako zaměstnanec švédského hokejového svazu ale bude respektovat jeho rozhodnutí.

„Vnímáme problémy, které mezi sebou mají oba pořadatelé. Nicméně bych chtěl říct jednu poznámku. Pořádání MS bylo přiděleno těmto zemím, které o to požádaly před čtyřmi nebo pěti lety a všechno bylo v pořádku. Samozřejmě se situace vyvíjí a dneska je to trošku jinak. Je to ale otázka na vedení IIHF," tvrdí Urban.

Ať už nakonec bude příští MS hostit kdykoliv, už teď se podle Urbana jeví jako nevyhnutelné, že se kvůli koronavirové pandemii bude hrát v bublině.

„V březnu jsme si říkali, že za pár měsíců bude líp. Potom jsme si mysleli, že lépe bude někdy v únoru. Takže nikdo neví, jak to bude vypadat příští rok v květnu. Pokud by ale MS mělo proběhnout, tak myslím, že z hlediska nebezpečí pandemie covid-19 to bude muset být v podobné bublině, jako tomu bylo u play off NHL," zmiňuje Urban letošní bitvy o Stanley Cup v Edmontonu a Torontu za přísných hygienických a epidemiologických pdomínek.

Právě hráčů ze zámoří se ale nesjpíš příští MS týkat nebude. Myslí si to nejen Urban, ale i kouč české reprezentace Filip Pešán a její generální manažer Petr Nedvěd. Nový ročník NHL má totiž odstartovat nejdříve v lednu 2021, farmářská AHL dokonce až v únoru.

„Všichni bychom si účast hráčů NHL moc přáli, hlavně fanoušci. V momentální chvíli to ale nevidíme reálně," krčí rameny Nedvěd.