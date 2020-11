Český brankář neměl den. Se klidně neptejte, mně je to u pi.., reagoval

Návrat do míst, kde roky vyrůstal, sbíral zkušenosti. Po dvou sezonách se hokejový brankář Dominik Hrachovina vrátil na sever Evropy, do finského klubu Tappara Tampere. Od pondělí obléká reprezentační dres, je součástí výběru na turnaji Karjala, který se hraje v Helsinkách. Ve středu odpovídal českým novinářům prostřednictvím online rozhovoru. A moc ho to zřejmě nebavilo.

Zpět do známého prostředí, kde strávil už sedm let. Navíc má nyní kolem sebe další české hráče v týmu. Obránce Michal Moravčík a útočníci Jiří Smejkal a Michael Špaček s ním sdílejí šatnu.

„Byl to návrat domů. Snažím se klukům pomáhat, jak nejvíc můžu. Když něco potřebují, snažím se jim to nějakým způsobem vybavit. Pomáháme si navzájem, snažíme se držet pospolu," řekl šestadvacetiletý gólman.

Michal Moravčík už den předtím řekl, že Hrachovina nepůsobí jako tlumočník. „Já nejsem překladač google, na to jsou trenéři nebo jiní. Já jsem se kvůli tomu naučil finsky, abych tohle nemusel absolvovat," odpověděl rezolutně Hrachovina, který před návratem do Tampere chytal v KHL za Barys Astana a v minulé sezoně nastupoval v extralize za liberecké Tygry. Teď je opět ve Finsku.

Večer vydala hokejová reprezentace vyjádření „S názorem Dominika Hrachoviny jednoznačně nesouhlasíme. Hokejová reprezentace i mnoho klubů realizovaly řadu aktivit na pomoc v boji s koronavirem, či na podporu těch, jež mu v první linii vzdorují (výroba roušek, ochranných štítů, rozvážení obědů, či darování krevní plazmy). Celá záležitost bude vyřešena interně. Za celý tým se tímto všem omlouvám, zvláště těm, kterých se jeho vyjádření dotkla,“ prohlásil jménem české hokejové reprezentace hlavní trenér Filip Pešán. „Mám své názory. Mrzí mne způsob, jakým jsem je vyjádřil, zejména ve chvíli, kdy se všichni soustředíme na to, abychom turnaj vyhráli," reagoval také Hrachovina.

„Změnilo se to hodně, vrátil se staronový trenér, celý systém se hodně změnil. S kluky, se kterými jsem byl, těch je tu málo. Zatím to bylo ze začátku mdlý, ale bojujeme. Už si to trochu sedá," přiznal Hrachovina, který je rád, že se ve Finsku hraje s diváky, což ve většině zemí není kvůli koronavirové pandemii možné.

„K nám to asi přijde, ale trochu později," myslí si brankář, který nebyl při rozhovoru v nejlepším rozpoložení. V polovině debaty, než padl další dotaz, což trvalo asi čtyři sekundy, reagoval nečekaně. „Se klidně neptejte, mně je to u p*če," zaznamenal mikrofon jeho reakci.

Poté se také ještě vyjádřil k současné situaci okolo nemoci covid-19. „Tohle se tu řeší každý den, o tom divadle vymyšleným médii, vámi. Víme o tom. Zatím je situace normální, politici se chovají zatím normálně. Situace je taková, asi jako by měla být. Zaplať pánbůh, že nejsme v České republice, že nemusíme řešit takové věci, co se dějí bohužel tam," odpověděl také Hrachovina, který se ve finské lize střídá v brance s Christianem Heljankem. Na tohle téma přišla krátká odpověď. Vyhovuje vám tento stav? „Nevyhovuje."

Hrachovina byl součástí národního týmu na mistrovství světa v roce 2018, nyní je ale v jiné pozici, lepší, měl by na Karjale chytat. „Vidím to samozřejmě po svým, ale to říkat radši nebudu, ale samozřejmě to je hezký, je pěkný tady být, jsem za to rád," pověděl také český gólman.