Hráli jsme jako jeden kolektiv. Tým šlapal, liboval si Pešán a děkoval Strakovi se Špačkem

Lepší premiéru na střídačce hokejové reprezentace si asi vysnít nemohl. Filip Pešán nejenže na úvod turnaje Karjala dovedl Čechy k výhře 3:1 nad Švédy, jeho svěřenci navíc výběr Tří korunek prvních čtyřicet minut i přehrávali. „Kluci mi to svým přístupem ulehčili,“ těšilo nástupce Miloše Říhy představení týmu v helsinské Hartwall Areně.

Musíte být spokojený, že?

Mám výborné pocity. Tým šlapal, podporoval se, hrál jako jeden kolektiv. Od brankáře po posledního hráče. Zasloužili jsme si vyhrát. Náš vstup do utkání značil, že jsme se s tím poprali správně. Nekoukali jsme doprava doleva, nehledali výmluvy a bylo to vidět. Od druhé třetiny Švédové přidali, hra se vyrovnala. Byli dominantnější na puku a my chvilkama měli problémy se zámkem v našem obranném pásmu. Branka Švédů na 1:3 zápasem zamíchala, ale obětavostí a statečným výkonem i mladých hráčů jsme dokázali vyhrát. Celkově jsme ale k tomu přistoupili výborně.

Souhlasíte, že zlomovým momentem zápasu byly vaše dvé proměněné přesilovky v závěru první třetiny?

To rozhodlo. Oba dny, kdy jsme v Helsinkách trénovali, jsme na hře ve speciálních formacích pracovali. Moji kolegové odvedli velmi dobrou práci - Martin Straka při nácviku přesilovek, Jarda Špaček u oslabeních.

Čeští hokejisté se radují z branky proti Švédsku.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

A hráči to v zápase ukázali na ledě, ze tří přesilovek jste proměnili dvě, všechna tři oslabení jste ubránili...

Takhle bych si přesilovky představoval pořád (směje se). Na druhou stranu musím říct, že je příjemné spolupracovat s hráči, kteří kouče sami inspirují. Sami si k přesilovkám něco řekli, na tréninku je s námi zkonzultovali a pak v zápase proměnili. Takhle bych si představoval přistup hráčů, kteří chtějí týmu pomoct.

Zdálo se, že velmi aktivní hrou v úvodu zápasu jste Švédy zaskočili...

Přesně to se stalo. Naše velmi dobrá a silná hra na kotouči byla důvodem, že některé situace vedly k faulům na nás a záhy jsme proměnili přesilovky. Chtěli jsme mít kotouč a hrát na něm, to se nám minimálně půl zápasu dařilo. Švédové tu mají tým složený z hráčů své nejvyšší soutěže a ten tým rozhodně nemají špatný a nezkušený.

Jak se vám líbil výkon gólmana Bartošáka, který se do reprezentace vrátil poprvé od loňského MS a pochytal devatenáct švédských střel?

Patrik byl základní kámen vítězství, to bez diskuse. Měl tam pár velmi těžkých zákroků. Líbí se mi jeho přístup k tréninkům, jeho zájem komunikovat nejen s kouči, ale i s obránci o dění na ledě. Je to velmi aktivní brankář i mimo zápas, což je přesně ten typ, se kterým se trenérovi dobře dělá.

Gólman české hokejové reprezentace Patrik Bartošák v akci během utkání se Švédskem na Karjala Cupu.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

A výkon debutujících mladíků v útoku Michaela Špačka s Janem Myšákem, který si dokonce připsal asistenci u třetího gólu?

Odehráli parádní zápas. Byli sebevědomí, urputní v soubojích. Honza Myšák situaci před třetím gólem zvládl velmi dobře a parádně takticky. Všichni mladí kluci se s tím popasovali dobře, někdy ale zbytečně riskují s kotoučem. To proto, že jsou mladí a chtějí si s ním pohrát. To nic nemění na tom, že jsou důležitými členy týmu.

Jak jste si svou premiéru na střídačce dospělé reprezentace užil vy? Byl jste před zápasem nervózní?

Trošičku nervózni jsem byl, ale tak to mám před každým zápasem. Kluci mi to svým přístupem k zápasu ulehčili, stejně jako mi pomohlo vytvořené prostředí s kolegy trenéry. Nemusel jsem ani řešit extrémně náročnou situaci, co se rozhodování týče. Prostě ideální návrat k zápasům.

Švédský hokejista Daniel Zaar v souboji s českým reprezentantem Filipem Hronkem během utkání Karjala Cupu.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

I na atmosféru zápasu před prázdnými tribunami Hartwall Areny, kdy bylo slyšet skoro každé slovo, jste si rychle zvykl?

Nezvyk to je, ale když se díváte třeba na fotbal nebo tenis, tak i tam je slyšet každé slovo účastníků zápasu. Věc je to velmi nezvyklá, aspoň je ale poznat, kteří hráči na ledě dobře komunikují. A možná je to i pro ně dobré, že se na komunikaci můžou víc soustředit, protože cítí, že jim může pomoct.