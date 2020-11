Pešán: Vyjádření o ruské degradaci teď budou vypadat zvláštně. Je ale jiné připravovat se na juniory

Připouští, že jím vyřčená slova před startem Karjaly o sestavení ruského týmu výhradně z hráčů do dvaceti let jako o degradaci turnaje, teď budou vypadat nesmyslně. Sborná totiž v Helsinkách porazila domácí Finy, Švédy a naposledy v neděli 3:0 i českou hokejovou reprezentaci. Přesto si její hlavní trenér Filip Pešán stojí za tím, že připravovat svůj tým na juniorského soupeře je něco úplně jiného než na seniorského protivníka.

Co vám proti Rusům chybělo nejvíc?

Chyběla jedna proměněná šance ze začátku zápasu, abychom třeba Rusy, kteří hráli velmi sebevědomé utkání, dostali pod tlak. To se nepovedlo. Soupeř své příležitosti proměnil, my bohužel ne.

Začátek zápasu vám přitom vyšel. Proč jste ale pak od svého výkonu upustili?

Ono se nedá válcovat soupeře na této úrovni celých dvacet, potažmo šedesát minut. Bohužel jsme nepotvrdili úvodní několika minutový tlak, pak jsme inkasovali z přesilovky soupeře. Trošičku jsme začali chřadnout, zatímco Rusové, kteří byli zpočátku zadržení a konsternování, se rozehřáli.

Do sestavy jste zařadil hned deset hráčů juniorského věku a řada z nich hrála zápas po téměř měsíční pauze. Byl na nich herní výpadek poznat?

Rozdíl byl viditelný od prvních minut. Naši starší kluci těm mladým hlavně nasazením v úvodu pomohli, aby se mohli po měsíci bez hokeje rozkoukat. Možná by naše mladé kluky uklidnil vedoucí gól, to se ale nestalo. Jak zápas šel do dalších minut a třetin, bylo víc a víc vidět, že kondice a herní pohoda na hokejkách klukům, kteří nebyli dlouho na ledě, chybí. Bohužel už jsme nenašli sílu zápas otočit.

Ani Jiří Smejkal v koncovce neuspěl, ruský brankář Jaroslav Askarov v utkání s českým týmem na turnaji Karjala udržel čisté konto.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

Už před turnajem jste prohlásil, že nasazení kompletního juniorského týmu ze strany Rusů je degradace turnaje. Budete za český hokej orodovat, aby se něco podobného v budoucnosti už neopakovalo?

Orodovat určitě nebudu, není to v popisu mé práce. Už jsem se k tomu dostatečně vyjádřil (před turnajem). Teď to bude vypadat jako nesmyslné vyjádření, že jsme brali ruskou dvacítku jako degradaci turnaje a ona ho vyhrála. Věřte mi ale, nebo ne, že připravovat se jakkoliv na tým, který má spoustu osmnácti a devatenáctiletých kluků, je prostě něco jiného, než připravovat se na opravdovou bitvu s mužským týmem, byť doplněném o několik juniorů. Za tím si prostě budu stát. Myslím, že jsme udělali dobrou věc, že jsme reagovali a nominovali taky juniory. Bohužel to vypadá jako další alibi, že kluci nejsou v herní praxi. Mě ten názor nezajímá. Kluci odehráli skvělý zápas a jsem rád, že jsme dvacítce aspoň trochu pomohli se připravit na mistrovství světa.

Byl byste přesto rád, aby se ukotvilo v pravidlech Euro Hockey Tour, že přijet na turnaj s kompletními juniory není možné?

Opravdu nejsem v pozici, kdy bych měl tyto věci komentovat. Pravidlo o nenasazování takového týmu ale v řádu turnaje ukotveno je. V současné covidové situaci, dle mých posledních informací, není smlouva o Euro Hockey Tour na tuto sezonu doposud uzavřená, proto ruský tým v podstatě mohl přijet, s kým chtěl.

Říkáte, že příprava týmu na seniorského a juniorského soupeře je jiná. V čem konkrétně?

Nemyslel jsem tím přípravu taktickou, ale spíš mentální a morální. Chtě nechtě nastupovat proti dospělým, jako tomu bylo se Švédy a Finy, by zápas s Rusy asi vypadal jinak. Už jen ta nominace trošičku uvolní hráče starších ročníků v koncentraci na zápas. Rozhodně nešlo o podcenění soupeře nebo vypuštění zápasu, ale je něco jiného hrát se seniorským týmem proti juniorům než proti seniorům.

Splnilo nasazení deseti juniorů do české sestavy proti kompletní ruské dvacítce váš účel?

Nejsem si tím úplně jistý. Nejenže jsme prohráli, ale i kluci viděli, v jaké pohodě hrají jejich budoucí soupeř na juniorském mistrovství světa. Doufám, že kluci viděli a cítili, jak jsou soupeři dál. Ať se na tom podepsala covidová situace jakkoliv, ten rozdíl byl markantní. Byli tam ale kluci, kteří se dokázali soupeři vyrovnat. Za sebe jsem byl velmi spokojený s Davidem Jiříčkem, který podle mě odehrál fantastické utkání.

Jak hodnotíte turnaj celkově? Díky výhrám nad Švédy a Finy vám patří druhé místo...

Poslední zápas s Ruskem byl po všech stránkách trošku zvláštní, víc bych se k tomu už nechtěl vyjadřovat. Tímto turnajem jsme otevřeli další veliká jména pro budoucnost českého hokeje. Ať už hráči působících v klubech ze severu Evropy nebo kluci, kteří v reprezentaci ještě nenastoupili, tak spousta z nich obstála a přihlásili se o nominaci do dalších turnajů. Možná se nám tu rodí další garnitura hráčů. Třeba Michal Špaček je jednoznačně jedním z hráčů, o kterých teď mluvím.