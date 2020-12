Hokejová dvacítka bude i při izolaci na pokojích trénovat

Po takřka patnáctihodinové cestě se reprezentační tým hokejistů do 20 let zabydlel v dějišti mistrovství světa v Edmontonu. Příjezdem na hotel a rozdělením jednotlivě do pokojů začala hráčům čtyřdenní izolace. I během ní ale budou trénovat. Tým kouče Karla Mlejnka už má za sebou první testování na kanadské půdě, další budou následovat od úterý každý den. Na led se mužstvo dostane v pátek.

Čeští hokejisté do 20 let už jsou v dějišti MS v Kanadě.

Dlouhá cesta z Vídně měla kvůli doplnění paliva dvě zastávky: na Islandu a v menším kanadském městě Goose Bay. Do Edmontonu dorazilo letadlo s českými mladíky jako poslední ze čtyř speciálů, které hromadně svážely účastníky šampionátu. Let z rakouské metropole, jehož pasažéry byli také Slováci a Rakušané, nabral čtyřhodinové zpoždění kvůli nedostatečnému prostoru pro zavazadla.

Problém nastal už také v edmontonské "bublině". "Zatím nám přiletěly jen některé hokejové bágly," uvedl v on-line rozhovoru teprve sedmnáctiletý obránce brněnské Komety Stanislav Svozil. "Měli jsme sice zpoždění a vůbec jsem nespal, ale zabavili jsme se a hráli karty," přiblížil Svozil.

Hráči jsou zcela izolováni, ale budou se udržovat ve formě na pokojích díky on-line tréninkům s kondičním trenérem Martinem Iterským. Čekají je rovněž setkání s trenéry zaměřená na hru.

"Mohl by to být problém, že nám chybí nějaká zavazadla, ale výbavu si kluci nějak popůjčovali, než jsme se dostali na pokoje. Takže to by mělo být v pořádku a na tréninky na ledě už bychom pak měli mít všechno," uvedl mluvčí týmu Ondřej Kalát.

"Momentálně jsme sice jen na pokoji, ale ještě odpočívám po té cestě a zatím mi to až tak nevadí. Snad to rychle uteče. Budeme mít nějaké tréninky, sejdeme se přes video s kondičním trenérem a pak už budeme snad zase normálně trénovat. Myslím, že pak bude dost možná větší i ta natěšenost na led," řekl útočník Sparty David Vitouch.

Komunikuje se on-line

Sám ale využije čas i jinak. "Vzal jsem si sem nějaké učení, tak možná později udělám něco do školy. Dělám obchodní akademii s managementem sportu, na jaře bych měl maturovat," uvedl Vitouch.

Hráči zůstávají samostatně na pokojích i při jídle. "Vždy ráno, odpoledne a večer nám jídlo nechávají přede dveřma. Od té doby, co jsem vlezl na pokoj, jsem z něj nevylezl a s nikým se neviděl. Jen si člověk bere to jídlo," popsal Svozil.

V kontaktu jsou hráči alespoň díky technologiím. "Komunikujeme spolu hodně alespoň on-line, jak to jde," uvedl Svozil.

Za přísných hygienických opatření má tým po čtyřdenní karanténě první trénink naplánovaný na pátek. První přípravný duel sehraje v pondělí 21. prosince od 3:30 SEČ proti Finsku, generálka se uskuteční ve čtvrtek 24. prosince (3:30) s Němci. Následně kouč zúží nominaci ze současných 28 na 25 hráčů. Vstup do MS čeká Mlejnkův tým v sobotu 26. prosince od 20:00 SEČ proti Švédsku.