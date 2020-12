Debut ozdobili gólem. Lakatoš se těší na miminko, Jašek čeká letenku do zámoří

Pohotovou tečí odpověděl na vedoucí gól soupeře, když přesměroval nahození Radana Lence. "Nebyla to náhoda. Puk mi šel dobře přímo na hokejku. Já to tečoval a pro gólmana to bylo složité, šlo mu to do protipohybu a on neměl moc šanci, protože na to je těžké nějak zareagovat," říkal Jašek.

Původně si ani nestihl schovat puk. „Nejsem moc na takové památky, spíš mě to těší u srdíčka. Kluci ale říkali, že maséři kotouč pro mě mají," přiblížila dočasná třinecká posila z farmy Vancouveru.

„Trošku jsem byl ze začátku nervózní, ale po prvním střídání to opadlo. Snažil jsem se hrát jednoduše, kluci mi strašně pomohli, užil jsem si to parádně," říkal třiadvacetiletý Jašek, jenž nastoupil na pozici centra třetí formace mezi Lencem a Rouskem. Jejich souhra zafungovala.

„Měli jsme dobrý pohyb, hlavně i v útočném pásmu. Lencík vybojoval velké množství puků, skvěle jsme si vyhověli. Bylo super, kolik prostoru jsem dostal. Trenér mě zná ještě z Liberce a ví, co ode mě může čekat," podotkl Jašek.

Celý tým se v průběhu celého utkání trápil především na buly. "Vhazování nám moc nešlo. Strašně jsme se pak natrápili, jak jsme museli bojovat o ty puky, abychom je získali zpátky. Bralo to spoustu sil a musíme to zlepšit do dalších zápasů. Finové to hráli chytře, ale my musíme v tomto směru zabrat a soustředit se na to. Musíme se na ta vhazování podívat a zapracovat na tom," konstatoval Jašek.

Hned 24 vteřin po třetím finskému gólu zareagoval další debutant a čerstvý otec Dominik Lakatoš. „Otevřel se mi prostor ke střele, tak jsem jen přivřel oči a povedlo se to pěkně trefit," liboval si vítkovický útočník, ale přiznal, že zápas s Finy byl extrémně náročný na bruslení. „Nervozita ze mě brzy spadla, ale tempo bylo úplně jiné než v extralize. Všechno se dělo v obrovské rychlosti, Finové si daleko víc dokázali udržet puk na hokejkách."

Zatímco Lakatoš se těší na Vánoce doma s miminkem, Jašek ani neví, co ho čeká po turnaji, ale nyní se chce soustředit hlavně na své výkony v Moskvě. „Nejspíš mi už přijdou letenky a bude nějaký oficiální verdikt k začátku NHL. Myslím, že jak přiletím zpátky, tak možná už ani nestihnu Vánoce v Česku a poletím za moře," řekl Jašek.