Kaše je v Moskvě poprvé v životě, ale poznává ji pouze z bubliny

K předchozím čtyřem startům za národní tým přidává útočník David Kaše po dvou a půl letech další. V Moskvě už má roli v elitním útoku a na Channel 1 Cupu hraje proti věhlasnějším soupeřům, než byli tehdy Slováci či Francouzi. Snaží si každé střídání maximálně užít, ale k lepšímu pocitu by po prohrách s Finy i domácími Rusy potřeboval alespoň vítěznou tečku.

V reprezentaci se objevil už v sezoně 2017/18, kdy hrál ve švédské Moře. Teď se vrátil díky úspěšnému působení v Karlových Varech, kam ho při odloženém startu NHL zapůjčila Philadelphia. „Už se trochu rozjasňuje, jak to bude v zámoří se začátkem kepmů, ale nikdo netuší, jestli se třeba vůbec rozjedou farmy. Doba je pro hokej zlá, já ale díky vstřícnosti a pochopení Flyers i Varů můžu být od září na ledě a pravidelně hrát," kvituje Kaše.

Zatímco Hronkovi, Zadinovi, Zbořilovi či Laukovi jejich zámořské kluby už nedovolily odcestovat s reprezentací do Moskvy, tak Kaše zatím úplně přesně neví, jestli ještě po návratu z Moskvy nastoupí za Vary v pondělí k extraligové předehrávce v Třinci. „Popravdě řečeno se tím teď moc nezaobírám, mám v hlavě jen nároďák," připouští Kaše, jenž se snaží dobrého bruslení a buldočí hry držet i na mezistátní scéně. „Když mě ten styl dostal až sem i všude jinde a trenérům se líbí, tak by byla blbost to nějak měnit," míní.

David Kaše v dresu Karlových Varů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Starší bratr Ondřej z Bostonu mu aktuální zápasové vytížení závidí. „On si ale zase užil koncem léta dohrávku play off, takže mi popřál, ať se na turnaji pořádně ukážu," říká Kaše, jenž je v Moskvě vůbec poprvé. „Žijeme ale v bublině, takže poznám jen zimák, hotel a letiště. Z autobusu ale vidíme hezky vánočně vyzdobené město," oceňuje Kaše a nudy se nebojí. „Tím, jak jsme oba zápasy hrály odpoledne a ten poslední v neděli se Švédy nás čeká dokonce v jedenáct hodin místního času, tak nemusíme čekat celé dny na hotelu," tvrdí.