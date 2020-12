Čtyři premiérové góly. Blümel šel při vítězné brance štěstí naproti

O čtyři branky do švédské sítě při vítězném českém loučení s moskevským Channel 1 Cupem se postarali čtyři hokejisté, pro něž šlo o premiérovou trefu za národní tým. Radan Lenc na gól čekal patnáct mezistátních utkání, naopak dvacetiletý Matěj Blümel ho stihnul hned při svém debutu. Také Daniel Gazda a Pavel Pýcha se mohli radovat se zapsání mezi kanonýry na své první reprezentační akci.

Klíčovým pilířem národního týmu byl brankář Šimon Hrubec předvedl 30 úspěšných zákroků a kapituloval jen jednou na závěr téměř pět minut nepřetržitého českého oslabení. „Tři švédské přesilovky v rychlém sledu mě dostaly do varu, práce při nich bylo vážně hodně. Trochu nás ten moment zbrzdil, ale pak jsme zabrali a otočili výsledek," říkal gólman Omsku

V neděli chytal za hodně nezkušenou obranou. „Snažil jsem se mladým obráncům pomoct tím, že jsme hodně spolu na ledě dost komunikovali. Věděl jsem, že na turnaji dostanu jen jeden zápas a musel přesvědčit trenéry, že si mě vybrali správně. Hodně mi záleželo na tom, abych nezklamal," vykládal Hrubec.

Vítězný gól byl připsán debutantovi Matěji Blümelovi, i když puk se odrazil do sítě od nohy švédského obránce. „Házel jsem to Petru Kodýtkovi najetému před branku, a přestože na přihrávku nedosáhl, srazil si tam kotouč bek soupeře. Díkybohu. Někdy to takhle je, musíte jít špinavým brankám naproti," řekl Blümel. „Dařilo se nám i víc udržet na puku a dobře jsme napadali švédskou rozehrávku. Rozhodly maličkosti, konečně jsme ale měli taky štěstí na odrazy puku," přibližoval pardubický útočník, syn legendárního čárového rozhodčího.

Češi se radují z první reprezentační trefy Daniela Gazdy (vlevo).

Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP

Další nováček a střelec třetí české branky Daniel Gazda naskočil poprvé už jako sedmý obránce o den dřív proti Finům. „Nebyl ani čas na nervozitu. Hodili mě do vody, tak jsem plaval," přiblížil zlínský hokejista. V zápase s Ruskem se ujala jeho rána od modré. „Kustod Olda Kopecký mi schoval puk, já ale nevěděl, jestli to netečoval před brankou clonící Jaškin, ale spíš se to otřelo o kalhoty tomu Švédovi, který se s ním přetahoval," doplnil Gazda.

Premiérová reprezentační akce mu dala spoustu zkušeností. „V juniorech jsem byl ještě takový nedozrálý, chyběly mi centimetry i kila, až v chlapech se to zlomilo," přibližoval Gazda. „Moc mi jako trenér obránců ve Zlíně pomohl Martin Hamrlík, tady v repre zase pan Špaček, snažím se těžit z jejich postřehů," dodal 23letý hráč.

Gazda si počínal nebojácně, vůbec nepůsobil jako vyplašený zelenáč. „Skok oproti extralize to pro mne byl opravdu veliký, ale odnáším si spoustu zkušeností i zážitků, vždyť jsem si zahrál s kluky, kteří hráli NHL. Třeba na Andreje Šustra jsem ještě před pár lety koukal s otevřenou pusou, jak válí za oceánem a najednou jsem měl první střídání za nároďák právě s ním," mínil.