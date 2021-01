Zbývá jen formalita, hokejové MS bude Bělorusku odebráno. Jaké jsou náhradní varianty?

Její jednání je sice na programu až v pondělí odpoledne, bude to ale pouhá formalita. Závěr je zřejmý už teď. Rada Mezinárodní hokejové federace IIHF odebere spolupořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji 2021 Bělorusku. Otázkou, která by měla být zodpovězena v nejbližších dnech, je, kdo Minsk jako jedno ze dvou dějišť turnaje nahradí. Uspořádá šampionát jen Lotyšsko? Nebo se spolu s Rigou bude hrát v Dánsku, či snad na Slovensku?

Minsk Arena hostila hokejové MS naposledy v roce 2014. Nyní to vypadá, že letos se v běloruské metropoli šampionát neuskuteční.

Sobotní prohlášení automobilky Škoda, která je hlavním sponzorem MS už od roku 1993, pohnulo ledy. Pokud se nejbližší šampionát uskuteční v Bělorusku, kde Lukašenkův režim násilně potlačuje lidská práva a opozici, Škodovka jej sponzorovat nebude. Se stejným vzkazem přišli i další partneři IIHF - značka pánské kosmetiky Nivea Men a rovněž německá společnost na výrobu motorových olejů Liqui Moly. Přidávají se i politici napříč evropskými státy.

„Jde spíše o politický tlak než o situaci se sponzory. Je to špatná situace, ale myslím, že je pro nás velmi těžké jít proti ní. Musíme analyzovat situaci a učinit rozhodnutí. Nyní je situace srovnatelná s tím, že plujete na moři a přišla bouře. Musíme najít způsob, jak se z této situace dostat," uvedl prezident IIHF René Fasel pro ruskou agenturu TASS.

„Tleskám rozhodnutí Škoda auto nesponzorovat MS v hokeji 2021, pokud se bude konat v Bělorusku. Konečně někdo silný s pákou na IIHF dal jasně najevo, že nám není jedno dělat křoví diktátorovi, který nechává mlátit vlastní lidi za svobodná vyjádřeni názoru," napsal na svém Twitteru mistr světa z roku 1985, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a dnes skaut Dallasu Jiří Hrdina.

Odebrání MS Minsku je prý už jen formalitou. Zbývá vyjasnit jen právní otázky. Hlavně finanční stránku věci, jestli IIHF nebude muset Bělorusku uhradit finanční kompenzaci za sebrání šampionátu.

Druhou otázkou je, kdo spolupořadatelství turnaje naplánovaného od 21. května do 6. června po Minsku převezme. Možnosti jsou, zdá se, tři. Buď uspořádat MS jen v lotyšské Rize, což by ale s sebou neslo povinnost urychleně najít druhý odpovídající stadion. Nebo nalézt k Lotyšsku druhou zemi. Fasel už dříve přiznal, že IIHF dostala nabídku na převzetí turnaje od Dánska a sama vede jednání se Slovenskem.

Varianta s Ruskem kvůli jeho prosincovému dvouletému vyloučení z vrcholných sportovních akcí za doping padla.

Ochotu nabídnout se nejeví ani Česká republika, vyloučeno je kvůli vysokým finančním nákladům Švýcarsko, které mělo hostit MS loni, jenže kvůli koronaviru bylo zrušeno. „Hotely a všechno ostatní jsou ve Švýcarsku tak drahé, že si to nedokážete představit. Rozpočet na mistrovství světa v loňském roce činil 37 milionů eur. V Bratislavě (v roce 2019) to bylo 18 milionů eur. Ve Švýcarsku to stojí dvakrát tolik," prohlásil Fasel.

Zrušit již druhé MS v řadě nechce. „Doufáme, že se nám v květnu podaří uspořádat mistrovství světa, i když budeme muset hrát bez diváků. Chceme hrát, budeme o tom mluvit s organizačním výborem. Protože dva roky bez mistrovství světa nejsou dobré," dodal.