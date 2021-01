Spolupořadatel MS? Lotyšsku se nabídl nečekaný zájemce. A má jednu obrovskou výhodu

Během maximálně dvou až tří týdnů by mělo být jasné, kdo po odebrání spolupořadatelství MS 2021 v ledním hokeji Minsku uspořádá šampionát s Rigou. Padne volba na Bratislavu, Dánsko, nebo bude turnaj hostit jen lotyšská metropole? Ve hře by mohla být ještě jedna varianta, pokud by tři zmíněné padly. Lotyšům nabídla pomocnou ruku Litva, v níž by se mohlo uskutečnit několik zápasů z některé ze základních skupin. Prozatím jde jen o návrh.

„Pokud by Lotyšsko potřebovalo pomoc, může se na nás spolehnout," nechal se pro web delfi.lt slyšet Linas Obcarskas, zástupce litevského ministerstva pro vzdělání, vědu a sport.

„Nyní dolaďujeme postoj ministerstva s hokejovým svazem. Ten nám potvrdil, že zdroje by na to měl. Je to velmi aktuální věc, takže reagujeme rychle. Zatím se ale nikdo k ničemu nezavázal," dodal Obcarskas.

Litevská ministryně sportu Jurgita Šugždineneová pak pro rozhlasovou stanici LTR potvrdila, že Litva by „určitý počet zápasů" byla schopna hostit. Z jejích slov se tak dá vyčíst, že by zřejmě nešlo o všechny duely některé ze dvou základních skupin.

Litva sice nepatří mezi tradiční hokejové země, když v žebříčku Mezinárodní hokejové federace IIHF jí patří až 23. místo (za Slovinskem, Maďarskem a Polskem) a její mužská reprezentace náleží do B-skupiny I. divize MS, v minulosti už ale uspořádala čtyři světové šampionáty nižších divizí.

Oproti Dánsku a Bratislavě by však měl pobaltský stát jednu obrovskou výhodu. A tou je krátká vzdálenost od Rigy. Vždyť Vilnius je od lotyšské metropole vzdálen 300 kilometrů jízdy autem, Kaunas jen 260 kilometrů.

„Mohlo by to hrát důležitou roli vzhledem k situaci se šířením onemocnění covid-19. Pro Lotyšsko by bylo složité uspořádat šampionát samostatně, protože má k dispozici pouze jednu vyhovující halu; Riga Arenu. Potřebovalo by vybudovat ještě jednu dočasnou halu, což je finančně i technicky náročné," upozorňuje Obcarskas.