Krajánci přijeli s touhou vydržet až do Rigy. Manželka po návratu z porodnice vyslala i Zohornu

Všichni krajánci mají společnou touhu, chtěli by vydržet v národním týmu až do 21. května, kdy začne letošní světový šampionát v lotyšské Rize. „Pro mě je to opravdu velká výzva, kvůli níž jsem nachystán podstoupit více než šest týdnů přípravy," prohlásil Radil, jenž by po čtyřech letech rád navázal na svou dosud jedinou účast na MS.

„Samozřejmě, že bych byl zklamaný, pokud by mě to nepovedlo dostat do nominace, ale taky bude hodně záležet na tom, kdo třeba ze zámoří bude ochoten přijet do bubliny v Lotyšsku," doplnil útočník Spartaku Moskva.

O MS se chci poprat, říká Hynek Zohorna

Prostřední z bratří Zohornů přijel v pondělí na reprezentační soustředění, byť se mu teprve 25. března narodil syn Dominik. „Dost jsem o tom přemýšlel. Opakovaně se ptal manželky, jestli ji vůbec můžu nechat doma s miminkem samotnou, ale ona to zvládá báječně, takže při jejím návratu z porodnice zazněl jasný pokyn, ať se jedu poprat o mistrovství," prohlásil hráč ruského Chabarovsku.

Hynek Zohorna během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Trenéra Filipa Pešána těší, že hráči mají chuť reprezentovat. K dispozici jich má devět z KHL a zbytek pozvaných je z extraligy. „Rozšiřujeme kádr tak, že celý tento týden budeme mít na ledě tři gólmani a pět kompletních lajn. Jde hlavně o to postupně zapracovávat kluky, kteří mají velkou šanci jet na šampionát i lépe v akci poznat i mladíky, na nichž může nároďák v budoucnu stát," řekl kouč.

„Dosavadní tréninky kluci odmakali, přestože pro některé z nich to bylo náročné, jak nebyli několik týdnů na ledě. Zatím ale nekoukám na to, jestli někomu přeskočil puk hokejku, mužstvo ladím postupně a forma určitě půjde nahoru," mínil trenér národního týmu.

První zápasový test čeká český výběr až ve čtvrtek 22. dubna proti Rakousku ve Vídni. Celkem sehraje reprezentace před MS devět utkání a příprava vyvrcholí v půlce května pražským dílem Euro Hockey Tour.