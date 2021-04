Ztráta pro reprezentaci! Z MS se omluvili Gulaš a Nestrašil

Bez dvou tradičních opor se na letošním mistrovství světa v Lotyšsku bude muset obejít česká hokejová reprezentace. Jejímu trenérovi Filipu Pešánovi se z účasti na šampionátu omluvili útočníci Milan Gulaš z Plzně a Andrej Nestrašil z ruského Magnitogorsku. Pětatřicetiletý Gulaš je vyčerpaný po sezoně, o pět let mladší Nestrašil má v době turnaje v Rize naplánovanou ve Spojených státech svatbu.

„Milan Gulaš se do přípravy národního týmu na mistrovství světa nezapojí. Omluvil se, je po sezoně vyčerpaný a nemá šťávu na to, aby se připravoval na MS. Chce se připravit na další sezonu," prohlásil Pešán o účastníkovi posledního šampionátu v roce 2019, který byl v této sezoně s 56 body třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy, jejíž bodování předtím tři roky po sobě ovládl.

Na turnaji v Rize se s takřka stoprocentní pravděpodobností nepředstaví ani Nestrašil. I kvůli covidové situaci se letos turnaj uskuteční až na přelomu května a června a na tento termín si forvard Magnitogorsku už dlouho dopředu naplánoval ve Spojených státech svatbu se svou americkou přítelkyní.

Andrej Nestrašil na tréninku české hokejové reprezentace - archivní foto.

Vlastimil Vacek, Právo

„Kdyby mu náhodou nepovolili vstup do Států, případně by se připojil k reprezentaci. Ale fandíme mu, aby to se svatbou dobře dopadlo," řekl Pešán.

K národnímu týmu připravujícímu se v Praze na MS se tento týden připojila pětice krajánků z KHL (obránci Mašín s Jordánem a útočníci Robin Hanzl, Hynek Zohorna a Radil), takže Pešán má k dispozici 25 hráčů do pole a tři brankáře.

Tento počet by chtěl držet i nadále, takže je jasné, že s příchodem dalších hráčů do přípravy ji jiní budou muset opustit. „Budeme držet pět pětek plus tři brankáře. Nechtěl bych přes tenhle počet jít, už tohle číslo je vysoké a tréninky náročné na organizaci," hlásí Pešán.

Dmitrij Jaškin (vlevo) v dresu moskevského Dynama.

dynamo_ru, Twitter

„Ještě nemůžu stoprocentně říct, kdo další se k nám v příštím týdnu připojí, s hráči průběžně komunikujeme. Stoprocentní je to zatím u Tomáše Zohorny," prozradil Pešán, který je v pravidelném kontaktu i s útočníkem moskevského Dynama Dmitrijem Jaškinem, jenž v této sezoně jako třetí český hokejista po Janu Markovi a Romanu Červenkovi ovládl tabulku střelců Kontinentální ligy.

„Dima je pořád připojen k týmu Dynama, zatím nemohl z Ruska odcestovat a řeší určitý zdravotní problém," není zatím Pešán schopný říct, jestli, a případně kdy, se rodák z Omsku připojí k nároďáku.