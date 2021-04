NHL? Chci to ještě zkusit, hlásí Mašín. Teď ale razí do boje o Rigu

„Byl jsem strašně šťastnej, že mi trenéři zavolali a můžu se poprat o místo na MS," nažhaveně hlásí 25letý obránce, jenž obdržel pozvánku na kemp národního mužstva. V kabině přitom našel známé tváře z mládežnických reprezentačních kategorií nebo zámořské mise.

Ve dvacítkách si zahrál se Skleničkou, na kempech Tampy se potkával s Šustrem. Na rozdíl od něj ale do NHL neprorazil a po čtyřech sezonách marného boje vyměnil farmu v AHL za KHL. Úvod angažmá na ruském Dálném východě však prožil mrzutý. „Do Chabarovsku jsme odjeli dýl kvůli problému s vízy. Hned po čtyřech zápasech jsem navíc dostal covid," utrousil.

Za Amur nakonec sehrál 32 utkání, v nichž nastřádal dva góly a devět asistencí. Těšil se z důvěry trenéra Světlova, na ledě trávil kolem 23 minut za zápas. Seděl mu i styl hokeje. „Nebylo to tak kontaktní. Hřiště bylo v Chabarovsku stejný jako v Americe, docela rychle jsem si tedy zvykl," hřeje muže, který rozšířil v klubu českou kolonii. Vedle bratrů Zohornových v něm působili i brankář Langhamer a bek Jordán, s nímž na pár utkání naskočil v obranném páru. „Strašně mi během roku pomáhali. Když jsem třeba nevěděl, co trenér říkal nebo jsem potřeboval něco zařídit.... A ze začátku taky s hledáním bydlení," pokyvoval šikovný zadák.

Obránce Dominik Mašín na tréninku české hokejové reprezentace.

Český hokej, Jan Beneš

S náročnými přelety mezi časovými pásmy se přitom vypořádal. Byť to měl zkraje složité. „Ale celou sezonu jsem zvládl bez prášku na spaní," culí se. „Když jsme se vrátili z tripu, trenéři nám dávali tréninky až odpoledne. Chodil jsem spát třeba v pět šest ráno, ale nějak jsem to zvládl," přitakává Mašín, který se v Chabarovsku zabydlel. Epidemická situace v kraji byla poměrně příznivá, otevřené tedy byly ve městě restaurace i obchody.

„Jenom lidé nemohli nějakou dobu vůbec na zápasy. Ale mohli jsme zajít normálně nakoupit nebo se spoluhráči na večeři. Zrovna v Chabarovsku byla rouška dobrovolná, ale lidé ji zodpovědně nosili, což bylo fajn," vykládá Mašín, jenž pronikal i do tajů ruštiny. „Čechů nás bylo v mužstvu víc, takže jsem rusky moc mluvit nemusel, ale snažil jsem se. Dorozumíval jsem se napůl rusky i česko-anglicky, takže to bylo takové zábavnější," líčí.

Kouč Filip Pešán na tréninku české hokejové reprezentace.

Český hokej, Jan Beneš

Odchodu ze zámoří, kde se neprobil do našlapaného týmu Lightning, zpětně nelituje. „Tampa měla řadu zraněných a trochu samozřejmě zamrzí, že kluci, s nimiž jsem hrával a kteří dostávali míň prostoru na farmě, teď hrají v NHL. Člověk má trošičku v hlavě, jestli neměl ještě zůstat, ale zase na druhou stranu nevíte, zda bych opravdu dostal tu šanci a prosadil se tam," říká.

Kapitolu NHL však rozhodně neuzavřel, o nejlepší lize světa sní dál. „Chci to určitě ještě zkusit a poprat se o ni. Důležité ale bude, do jaké situace bych šel. Na farmu jít hrát nechci," tvrdí odchovanec Slavie, jemuž v Amuru vypršel kontrakt. „V klubu říkali, že by mě tam chtěli i na příští rok. Uvidíme, jak to dopadne," dodává.