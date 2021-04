Petr zveřejnil nominaci osmnáctky na MS. Cílem je zůstat do posledního dne a ten den vyhrát zápas, řekl

Trenér české hokejové reprezentace do osmnácti let Jakub Petr zveřejnil nominaci na mistrovství světa, které se od 26. dubna do 6. května uskuteční ve městech Frisco a Plano v americkém Texasu. Do svého výběru zařadil tři brankáře, osm obránců a šestnáct útočníků. Nechybějí ani obránci David Jiříček z Plzně a Stanislav Svozil z brněnské Komety.