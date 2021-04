Hokejoví reprezentanti si v Jindřichově Hradci připomněli u hrobu Jana Marka jeho památku

Letos v září tomu bude už deset let od tragické události, kdy se s hokejisty Jaroslavle cestou na zápas KHL do Minsku zřítilo letadlo a celý realizační tým i hráči včetně Čechů Jana Marka, Josefa Vašíčka a Karla Rachůnka neštěstí nepřežili. Česká hokejová reprezentace připravující se na MS v Jindřichově Hradci si v úterý připomněla památku místního rodáka Jana Marka.

Po třech týdnech příprav v Praze se národní tým pro tento týden přesunul do Jindřichova Hradce, ze kterého si ve čtvrtek odskočí na přípravný zápas s Rakouskem do Vídně a o dva dny později přivítá stejného soupeře právě v Jindřichově Hradci.

Mezi tréninky si hokejisté našli čas i na uctění památky Jana Marka. K jeho hrobu na městském hřbitově v Jindřichově Hradci položili květiny mimo jiné generální manažer nároďáku Petr Nedvěd a současní reprezentanti Michal Jordán, Robin Hanzl a Tomáš Zohorna.

Hrob Jana Marka v Jindřichově Hradci.

Český hokej

Právě v rodném Jindřichově Hradci Marek s hokejem začínal a vydržel v něm až do juniorských let. Po extraligovém angažmá v Třinci zamířil do Sparty, s níž v roce 2006 získal extraligový titul a rok později se stal šampionem i ruské Superligy s Magnitogorskem.

Jan Marek na snímku z roku 2010.

Jan Handrejch, Právo

V národním týmu odehrál dohromady 117 zápasů, v nichž vstřelil 29 branek. Startoval na čtyřech světových šampionátech, z nichž získal v roce 2010 zlato a o rok později bronz.

Jan Marek zemřel 7. září 2011 ve věku 31 let. O tři měsíce později byl im memoriam uveden do Síně slávy českého hokeje.