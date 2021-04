Rakousko - Česko 0:5 Úspěšný start přípravy na MS! Češi dominovali, Suchý slaví první gól a Will druhou nulu

Premiérový z devíti přípravných zápasů před mistrovstvím světa česká hokejová reprezentace zvládla. Ve Vídni potvrdila roli jasného favorita a porazila v rámci Euro Hockey Challenge domácí Rakušany 5:0, když dva góly vstřelil Robin Hanzl a po jednom Tomáš Zohorna, Andrej Šustr a Filip Suchý, pro něhož to byla premiérová trefa v národním týmu. Brankář Roman Will si v sedmém zápase za nároďák připsal druhou nulu. Oba týmy se v odvetě utkají už v sobotu, tentokrát v Jindřichově Hradci.

Roman Will si připisuje jeden z úspěšných zákroků.

Do branky českého týmu se ke svému sedmému zápasu v národním týmu postavil Roman Will a trenéři zařadili do sestavy i všechny hráče v kádru působící v Kontinentální lize. Premiérového startu v reprezentaci se pak dočkali obránci Ščotka se Šaldou a útočníci Pour, Horký a Zachar.

Po ubráněném oslabení po faulu Fleka hned v úvodní minutě Pešánova družina začala s dobýváním rakouské obrany, což se jí poprvé podařilo ve 12. minutě. Hynek Zohorna u zadního mantinelu vybojoval puk, poslal ho bratrovi Tomášovi a kapitán českého týmu ve svém 99. startu za nároďák nadvakrát překonal brankáře Starkbauma.

Na přelomu první a druhé třetiny si poprvé zahráli přesilovku Češi, v největší šanci ale neuspěl Flek, jenž samostatný únik řešil bekhendovým blafákem. Hosté se pak paradoxně prosadili v oslabení, když Hanzlovu přihrávku na Radila si nešťastně tečoval do vlastní branky útočník Rauchenwald.

Will držel Rakušany na distanc

Zbytečné české fauly byly pro Čechy snad jedinou komplikací v zápase. Zejména při trestu Radila se Will v brance zapotil a musel vytáhnout několik opravdu těžkých zákroků, aby udržel čisté konto. To se mu podařilo a na druhé straně zvýšil na 3:0 ranou z levého kru pod horní tyčku obránce Šustr.

Poklidný průběh pro favorita pokračoval i ve třetí třetině. V 48. minutě obkroužil Starkbaumovu branku Suchý, a i díky teči od brusle jednoho z rakouských hráčů mohl slavit ve svém třetím zápase za národní tým premiérový gól.

Roman Will si připisuje jeden z úspěšných zákroků.

Minutu a půl před koncem základní hrací doby pak našel radil krásnou žabkou na brankovišti operujícího Robina Hanzla, jenž svým druhým gólem uzavřel na konečných 5:0 pro Pešánův výběr.