Hanzl ozdobil návrat góly, stačilo mu jen navázat na Spartak

„Je to dobré na sebevědomí, když dá člověk gól, natož dva. Navíc jsme všichni byli rádi, že se to povedlo dohrát s nulou," vykládal 32letý útočník moskevského Spartaku. Těžil z klubové souhry s Lukášem Radilem. „Když se zranil Lehterä, tak nás na měsíc dali dohromady. Ale dá se říct, že jsme tak nějak navázali tam, kde jsme skončili. Dokážeme si vyhovět, Radič je víc přímočarý hráč a já spíš do nahrávky. Teď to vyšlo naopak," tvrdil Hanzl.

Ve 31. minutě v oslabení zvýšil na 2:0, když se chystal vrátit Radilovu přihrávku, ale bránící Alexander Rauchenwald si puk srazil do branky. "Lukáš mi hodil žabku, ale soupeř to trošku tečnul a puk zpomalil. Promeškal jsem moment na střelu a chtěl přihrávku ještě vrátit, jenže ten Rakušák mě odměnil vlastním gólem," popsal situaci Hanzl.

Mezi střelce se zapsal znovu 88 sekund před koncem, kdy zakončil z hranice brankoviště Radilovu ideální přihrávku. „Žabička byla excelentní. Už jsem mu za to poděkoval. Jen jsem to doklepával do prázdné brány," uvedl Hanzl, jenž hrál první zápas od 9. března, kdy Spartak vypadl z play off KHL. „Nebylo to úplně příjemné mít tak dlouhou pauzu. Člověk ztratí zápasový rytmus, na ledě pak trošku hledá tempo i timing je nepřesný. Podobně na tom byli i další hráči, ale trefy do rakouské sítě nás uklidnily," říkal spokojeně.

Česko s Rakouskem, které na minulém MS sestoupilo z elitní kategorie, takže se do Rigy nechystá, ještě nikdy neprohrálo. Z patnácti vzájemných utkání dokonce pošesté neinkasovalo. Výběr kouče Filipa Pešána na vídeňském ledě bez problému splnil roli favorita. „Tyto zápasy jsou víceméně jen o nás. Nijak speciálně se na ty týmy nepřipravujeme, chceme svou taktiku a dostat se do systému, který po nás trenér chce. Víceméně se to dařilo. Nějaké chybičky tam samozřejmě jsou, ale je čas to vypilovat," líčil Hanzl.